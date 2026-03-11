網路瘋傳「椰棗可降血糖」　醫：碳水化合物含量超過7成

▲沒有食物可以在人體內轉化為胰島素，網傳椰棗可降血糖純屬謠言。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

近日網路流傳「椰棗是天然胰島素，糖尿病患者可以安心食用」的說法，引發不少民眾詢問；醫師說，椰棗是高糖水果，碳水化合物含量超過7成，若誤信能降血糖而大量食用，恐使血糖異常升高，甚至影響糖尿病治療。

耕莘醫院內分泌科主治醫師馬文雅表示，胰島素是由胰臟β細胞分泌的荷爾蒙，主要作用是協助血液中的葡萄糖進入細胞被利用，目前醫學仍需依靠人體分泌或透過藥物注射補充，沒有食物可以在人體內轉化為胰島素。

馬文雅強調，若真有口服取代胰島素的天然食物，將是醫學史上的重大突破，一定會先發表於國際醫學期刊，不可能只出現在網路廣告或社群傳言，民眾看到相關說法時應提高警覺。

至於椰棗本身，馬文雅說明，椰棗的碳水化合物含量超過7成，其中多為葡萄糖及果糖，對血糖影響接近甜食；部分研究顯示椰棗含有多酚與膳食纖維，血糖上升速度可能略慢於純砂糖，但升糖較慢並不代表不會升糖，也無法降血糖。

馬文雅提醒，網路健康詐騙常利用幾種心理陷阱，例如強調「天然」讓人聯想到安全，以「古老食療」包裝讓人覺得比藥物更安心，或宣稱是「醫界不願公開的秘密」，再搭配見證案例或促銷資訊混淆視聽；曾有患者相信某些食物能治療糖尿病而大量食用，甚至自行減少用藥，數周後血糖失控才回診，民眾須注意。

馬文雅表示，控制血糖的飲食原則包括控制攝取量、增加膳食纖維、規律進食，並避免精製糖類，目前並沒有能取代藥物治療的食物；椰棗可作為一般點心適量吃，但本質仍屬甜食，糖尿病患者需注意份量，若要掌握食物對血糖的影響，可透過血糖監測觀察變化並與醫師討論。