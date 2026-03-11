「大隻雞慢啼」恐是誤判　醫示警：1歲半到3歲是發展異常高峰

▲醫師提醒，1.5歲至3歲是兒童發展異常的高峰期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多家長在育兒過程中常聽到「大隻雞慢啼」，因而忽視了孩子說話較慢、眼神接觸少或動作不穩的警訊。台北市立聯合醫院陽明院區小兒科主任黃正憲提醒，1.5歲至3歲是兒童發展異常的高峰期，這時期篩檢異常需要轉介的比例高達10.8%至13%。

根據衛福部國健署最新統計（113-114年），兒童發展篩檢的異常率約為6.3%（需轉介確診），另有15.7%的孩子屬於邊緣範圍，需要醫師提供衛教並持續追蹤，這意味著每5位接受篩檢的孩子，就有1位需要專業醫療人員的關注。

黃正憲特別指出一個常被家長忽略的數據，「1.5歲至3歲」是篩檢異常率最高的年齡層，異常需要轉介的比例高達10.8%至13%，這與大腦發育的進程完全吻合，因為在1.5歲之前，篩檢異常多集中在粗大動作（如翻身、爬行），但過了1.5歲，認知與語言發展的問題會迅速成為主導，這也是為什麼很多家長會在孩子兩歲還不太會說話時才驚覺不對勁。

針對早期篩檢，黃正憲提出具體實證數據，針對發展遲緩的孩子，在沒有推動發展篩檢的時候，需要接受聯合評估，平均確診年齡約為3.3歲，而現在經發展篩檢轉介的孩子，確診年齡中位數可降至2.42歲，這將近1年的時間差，對幼兒大腦的可塑性來說是天壤之別。

黃正憲強調，篩檢結果並非只有「正常」與「異常」兩種，約有一成五的孩子屬於「需追蹤」的邊緣範圍，這些孩子未必有明確的發展問題，但醫師會針對篩檢中觀察到的弱項，提供家長後續注意事項與居家親子互動技巧，協助孩子在日常生活中持續進步。

而對於篩檢結果為「異常」，需要轉介的孩子，則可進一步區分「單純發展遲緩」與「需要進一步評估的複雜狀況」。針對單一領域（如純語言或純動作）落後的孩子，可以快速轉介早期療育；而對於疑似多重面向發展落後的個案，則會啟動跨專業的聯合評估。

黃正憲提醒，國健署自113年7月起新增的未滿7歲6次兒童發展篩檢服務，家長務必按時帶孩子接受篩檢，如果家中有孩子正處於1.5歲到3歲這個發展關鍵期，且有語言少、不理人或情緒固著的現象，建議盡快帶孩子找兒科醫師篩檢評估。