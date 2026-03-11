許維恩切除乳房同步「感覺重建」　長庚首創自體神經移植技術

▲許維恩出席林口長庚「乳房感覺重建技術」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

女星許維恩日前自揭罹患乳癌切除乳房進行重建，今（11）日以病患身份出席林口長庚醫院「乳房感覺重建技術」記者會。過往乳房切除重建因為感覺神經被切斷，會遭遇「無感」危機，失去觸覺、溫度與痛覺，長庚醫療團隊首創自體肋間神經移植，與重建同步進行，研究證實可顯著改善乳房皮膚與乳頭感覺功能，提升患者生活品質。

林口長庚醫院顯微重建整形外科主任黃嫆茹指出，乳癌為台灣女性癌症發生率第一名，每年新增近1.8萬名個案。有些情況需接受乳房切除，包含腫瘤相對乳房過大、多發性腫瘤或有瀰散性鈣化點、無法接受局部切除與放射線治療、局部切除後邊緣持續受腫瘤侵犯、自身帶有BRCA1或BRCA2基因突變的高風險病患等。

值得注意的是，傳統乳房切除後再進行重建，僅能恢復自然外觀，但術後乳房感覺喪失一直是未解難題。黃嫆茹說明，乳房皮膚與乳頭乳暈的主要感覺神經，主要來自第四對肋間神經，但是切除乳房組織時會遭到切斷，使手術側皮膚失去觸覺、冷熱與疼痛感。

▲林口長庚醫院顯微重建整形外科主任黃嫆茹。（圖／記者鄭遠龍攝）

黃嫆茹舉例，有些患者因靠近電暖器、使用熱水袋或洗澡水溫過高而受傷，卻無法即時察覺，也造成潛在危機如燙傷、抓傷，甚至因為該神經影響皮膚油脂分泌，導致比較容易出現濕疹。

2017年《紐約時報》曾撰文報導乳房切除病患的心聲「我以為乳房手術後回到了正常，然而不是，我的乳房是全然麻木的。」此一現象提醒醫師，即便乳房外觀重建成功，若缺乏感覺功能，病人仍可能在心理與生活層面產生落差。

為改善術後感覺喪失問題，林口長庚乳房重建團隊自2019年起發展乳房神經重建技術，不同於美國使用人工神經重建，有成本高、長度等限制，長庚團隊使用「自體肋間神經移植」，至今超過350例成功個案，許維恩也是一例。

林口長庚醫院顯微重建整形外科醫師張乃仁表示，手術中重建醫師會尋找被切斷的神經分支，利用自體肋間神經移植，在顯微鏡下延長感覺神經並接至乳頭基部，使神經重新生長並逐步恢復感覺功能。此技術不增加新的手術切口，併發症風險低，且不影響呼吸功能。長期追蹤顯示，術後半年乳頭、乳房皮膚感覺會開始逐步恢復，長期可回復到接近健康側的乳房。

▲自體肋間神經移植重建乳房感覺。（圖／長庚醫院提供）

許維恩今日記者會也分享，她是先前健檢時已經發現異狀，當時醫師請她3個月內回來追蹤，但她晚了3個月才回來，沒想到確認是惡性腫瘤。許維恩的主治醫師、林口長庚一般外科及乳房外科助理教授周旭桓說明，當時切片時確認是原位癌，後續討論考量相關疾病因素，決定進行全切除及立即重建，同時也接受感覺重建，切除腫瘤經過化驗更確認是一期乳癌。

黃嫆茹指出，乳癌發生率逐年增加且有年輕化趨勢，早期發現，預後良好，尤其零期和一期乳癌的5年存活率更接近100%。呼籲女性朋友，為預防乳癌，依據年齡，應定期接受乳房超音波或X光攝影檢查，若有疑慮，也應該及早就醫，早期診斷、早期治療，若因疾病須要乳房切除，建議合併立即性乳房重建，都可以有很好的結果。如果已經接受乳房切除，飽受感覺異常困擾，也可以就醫評估乳房重建與感覺重建的可行性。

▲林口長庚醫院顯微重建整形外科醫師張乃仁。（圖／記者鄭遠龍攝）

張乃仁說明，研究團隊針對132名接受乳頭保留乳房切除手術的患者進行前瞻性比較。結果顯示，接受神經重建患者相較沒有接受神經重建的患者，不管在滿意度、心理社交健康與性生活品質上的評分均顯著提升，且皮膚發炎、搔癢、濕疹與不適等去神經化症狀明顯減少。客觀感覺測試亦證實，感覺恢復程度與生活品質評分呈現顯著相關，成果已刊登於2025年5月外科領域頂尖期刊「國際外科雜誌（International Journal of Surgery）」，受到國際關注。