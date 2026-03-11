AI在15秒內算出住院病人風險　亞東快速反應小組每月出動700次

▲亞東醫院院長邱冠明（左）在國際醫療資訊大會分享智慧醫療成果 。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

AI與醫療結合已成趨勢，亞東醫院積極導入，已明顯提升多項流程效率，包括護理交班紀錄時間由30分鐘縮短至3分鐘，住院前紙本作業減少80%、一年可省13.1萬張紙，病房早期預警系統能在15秒內完成風險評估，使醫療團隊可及早介入，對患者更有保障。

亞東醫院院長邱冠明昨率團前往國際醫療資訊大會（HIMSS 26）分享院內智慧醫療成果，他指出，透過整合AI及資訊系統，不僅改善多項醫療作業流程，也為醫護人員爭取到更多時間回到病床旁。

在住院方面，亞東醫院將住院前準備整合至LINE平台，病人在家即可透過手機完成各項住院作業，不必提前到院填寫紙本，使住院前紙本作業量減少8成，協助患者抵達醫院後得以從容面對後續安排。

在病房照護方面，亞東醫院與工研院合作，導入醫療專用AI語音轉文字系統，辨識準確率超過9成，護理人員可透過語音完成護理紀錄，原本半小時作業時間銳減到3分鐘，效率提升10倍，估算一年可省下7309小時的工作。

此外，病房建置早期預警系統（Early Warning System, EWS），當病人生理數據輸入系統後，約15秒即可完成風險評分；若系統連續2次偵測到異常數值，便會自動指派任務，並透過LINE機器人即時通知醫療團隊。此系統目前每月支援500至700次快速反應小組（RRT）即時介入，有效協助團隊在關鍵時間內處理突發狀況。

邱冠明表示，醫療科技的價值不在於炫技，而在於是否真正改善病人的就醫體驗，以及醫療人員的工作環境，數位轉型已使醫療流程更順暢，未來將持續深化AI應用，提升科技守護健康的力量。