ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

AI在15秒內算出住院病人風險　亞東快速反應小組每月出動700次

▲▼ 亞東AI 。（圖／亞東醫院提供）

▲亞東醫院院長邱冠明（左）在國際醫療資訊大會分享智慧醫療成果 。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

AI與醫療結合已成趨勢，亞東醫院積極導入，已明顯提升多項流程效率，包括護理交班紀錄時間由30分鐘縮短至3分鐘，住院前紙本作業減少80%、一年可省13.1萬張紙，病房早期預警系統能在15秒內完成風險評估，使醫療團隊可及早介入，對患者更有保障。

亞東醫院院長邱冠明昨率團前往國際醫療資訊大會（HIMSS 26）分享院內智慧醫療成果，他指出，透過整合AI及資訊系統，不僅改善多項醫療作業流程，也為醫護人員爭取到更多時間回到病床旁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在住院方面，亞東醫院將住院前準備整合至LINE平台，病人在家即可透過手機完成各項住院作業，不必提前到院填寫紙本，使住院前紙本作業量減少8成，協助患者抵達醫院後得以從容面對後續安排。

在病房照護方面，亞東醫院與工研院合作，導入醫療專用AI語音轉文字系統，辨識準確率超過9成，護理人員可透過語音完成護理紀錄，原本半小時作業時間銳減到3分鐘，效率提升10倍，估算一年可省下7309小時的工作。

此外，病房建置早期預警系統（Early Warning System, EWS），當病人生理數據輸入系統後，約15秒即可完成風險評分；若系統連續2次偵測到異常數值，便會自動指派任務，並透過LINE機器人即時通知醫療團隊。此系統目前每月支援500至700次快速反應小組（RRT）即時介入，有效協助團隊在關鍵時間內處理突發狀況。

邱冠明表示，醫療科技的價值不在於炫技，而在於是否真正改善病人的就醫體驗，以及醫療人員的工作環境，數位轉型已使醫療流程更順暢，未來將持續深化AI應用，提升科技守護健康的力量。

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

關鍵字： AI醫療 護理效率 早期預警 數位轉型 亞東醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

全家挺中華隊喊到「燒聲」球迷笑：贏就值得　醫搖頭曝恐怖下場

AI在15秒內算出住院病人風險　亞東快速反應小組每月出動700次

「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

一感冒就吞維他命C？醫揭真相「病程只快半天」　吃過量下場慘

醫推「運動零食」訓練法　1個月腰圍少1.5公分

大研生醫47歲董猝逝　醫揭「猝死前症狀」4族群高風險

新生兒先天性心臟病發生率達千分之八　醫師提醒及早發現即時治療

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師嘆：腎真的累

讀者迴響

回到最上面