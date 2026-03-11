「字看得見卻讀不懂」他嚇壞　送急診竟中風了！醫曝3大警訊

▲男子「看得見卻讀不懂」嚇壞！就醫檢查竟是腦中風。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一般大眾對腦中風的印象多半是口角歪斜、單側肢體無力，但小心非典型症狀！重症科醫師黃軒分享，曾遇過一名60歲的企業高層，神智清醒卻極度焦慮，在除夕當天突然發現「Email看不懂、簡訊像外星語、ATM螢幕變符號」，明明字都看得見卻讀不懂。經緊急送醫進行腦部電腦斷層檢查，影像赫然顯示「左枕葉出血」。

黃軒醫師在粉專指出，該名男子表達非常清楚，不斷重複「字都看得見，卻讀不懂」，甚至擔心醫師不相信，以為自己精神病發作。這在神經醫學上稱為「純失讀症」（Pure alexia），特徵是患者視力保留、具備書寫能力，卻唯獨喪失閱讀能力，這通常發生在左枕葉、角回或後大腦動脈供血區出血或缺血，導致大腦的「視覺→語言轉換系統」斷線。

「腦中風的人，不一定符合FAST！」黃軒解釋，大眾熟悉的「臉歪（Face）、手無力（Arm）、講話困難（Speech）、快送醫（Time）」的口訣，主要針對約占70～80%的「前循環中風」；然而，占約10～20%的「後循環中風」，症狀往往高度局灶且非典型，患者可能會出現視野缺損、視覺辨識障礙、失讀、失寫、頭暈或步態不穩。

黃軒強調，這些患者常會因為明明說話表達都很正常，卻突然無法閱讀理解而感到驚恐。他提醒，當出現以下3種臨床表現時，應視為「急性神經功能缺損」，而非單純眼科或精神因素：

1. 突發閱讀困難。

2. 熟悉文字突然無法理解。

3. 視覺正常但語言理解異常。

「症狀輕微不等於病理輕微！」黃軒警告，每分鐘未治療之缺血性中風，大約會損失190萬個神經元，出血性中風更存在血腫擴大與顱壓上升的風險。他呼籲民眾與醫護人員應對非典型中風保有高度警覺，「在腦血管疾病面前，症狀的奇特程度，從來不等於風險的低度。」