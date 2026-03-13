不是你變懶！一直覺得累小心「春困」　醫示警3體質最危險

▲春天到了卻異常覺得累，中醫師說「不是你變懶了」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／陳貽嬋中醫師（竹北昌盛堂）

時序進入二月，節氣走過立春，新竹的風雖然依舊強勁，但空氣中已經多了一絲春天的暖意。照理說，萬物復甦、陽光露臉，我們應該要感到精神百倍、充滿活力才對，但最近在診間，我卻發現一個有趣的現象。許多患者，無論是為了備孕調理的準媽媽，還是長期高壓運轉的竹科工程師，坐下來的第一句話往往不是哪裡痛，而是深深嘆一口氣說：「院長，我最近怎麼睡都睡不飽？早上鬧鐘響了還是爬不起來，下午兩三點眼皮重得像掛了鉛塊，整個人懶洋洋的，是不是身體出了什麼大問題？」

如果你也有一樣的感覺，先別緊張，這不是你變懶了，也不是身體壞掉了。在中醫裡，這是一個非常典型的季節性生理現象，我們稱之為——「春困（Spring Sleepiness）」。

今天這篇文章，我想帶大家了解，為什麼春天會讓我們「當機」？以及如何透過中醫的智慧，順應節氣，幫身體重新「開機」。

• 為什麼天氣回暖了，精神卻沒有跟著恢復？

很多人不解：「冬天冷，想冬眠很正常；為什麼春天暖起來了，反而更累？」其實，這正是身體在進行一場劇烈的「能量重分配」。

1. 生理學視角：大腦的「缺氧」錯覺

在寒冷的冬天，為了維持核心體溫，人體的血液會優先集中在內臟（如心、肺、脾胃）和大腦，這是一種「保命」的機制。然而，當春天氣溫回升，人體的周邊微血管開始擴張，皮膚毛孔（腠理）打開，血液開始大量流向四肢和體表，以幫助散熱和適應氣溫。這就導致了一個結果：供應給大腦和內臟的血液量相對減少了。腦部供血供氧量稍降，人體的反應就會變慢，專注力下降，產生一種昏昏欲睡的感覺。

2. 中醫視角：陽氣升發的「時間差」

中醫認為「春主生發」。春天是大自然陽氣向上、向外疏發的季節。人體作為大自然的一份子，體內的陽氣也應該像樹木發芽一樣跟著動起來。

但是，如果你在冬天沒有把能量存好（腎精不足、陽氣虛），或是體內的通道被堵住了（經絡不通、濕氣重），你的身體就會跟不上大自然生發的速度。這種「外在環境要你動，內在身體卻動不了」的矛盾狀態，表現出來就是——困倦、乏力、提不起勁。

• 春天身體在轉換節奏，這個「轉換」到底在發生什麼？

要解決春困，我們得先看懂身體正在經歷的「工程」。春天在五行中屬「木」，對應的臟腑是「肝」。

如果把人體比喻成一棵樹，冬天我們把養分藏在樹根（腎）；春天到了，這些養分需要透過樹幹（肝氣）輸送到枝葉（頭面、四肢）。這個過程，依賴兩個關鍵系統：

1.肝氣的疏洩：負責讓能量通道暢通無阻。

2.脾胃的運化：負責提供輸送能量、代謝水濕的動力。

然而，台灣（特別北部、新竹）的春天，氣候特徵是「多濕」且「乍暖還寒」，這時候如果……

1.外濕引動內濕：空氣中的濕氣重，容易入侵人體。如果你的脾胃功能本來就弱（例如愛喝冰飲、甜食），內外濕氣結合，就會像一條濕毛巾裹在身上。中醫說「濕性重濁」，這就是為什麼你會覺得頭重腳輕、四肢沉重。

2.肝木剋脾土：春天肝氣旺盛，如果這時候你壓力大、情緒緊繃（肝氣鬱結），過旺的肝氣會去欺負脾胃，導致消化功能更差，濕氣更排不掉，形成惡性循環。

• 哪些人春天特別容易感到疲倦、昏沉？

雖然大家都會春困，但以下三種體質的人，症狀會特別明顯，甚至影響工作與生活：

1.脾虛濕盛型（水腫人）

這是診間最常見的類型。

特徵：早上臉部浮腫、下午小腿腫脹、舌頭伸出來邊緣有齒痕、舌苔厚白、大便黏馬桶（沖不乾淨）、吃一點東西就脹氣。

感受：這種累不是想睡覺，而是「身體很重」，像穿著濕衣服在走路，不想動。

原因：脾胃這台除濕機壞了，濕氣困住了清陽之氣，讓能量上不到頭腦。

2.肝氣鬱結型（壓力人）

常見於高壓主管、工程師或完美主義者。

特徵：平常容易緊張焦慮、不自覺嘆氣（嘆氣後舒服一點）、脅肋部（側胸）脹痛、肩頸僵硬、經期不順或經痛。

感受：這種累是「緊繃後的氣力放盡」，早上醒來覺得像打了一整晚仗，心情容易煩躁低落。

原因：氣機卡住了。身體有能量，但是被情緒和壓力鎖住，流動不起來。

3.陽氣不足型（虛寒人）

特徵：手腳冰冷、臉色蒼白、講話有氣無力、稍微動一下就喘、非常怕冷（即使春天來了還是穿很多）。

感受：這種累是「真的沒電了」，隨時隨地都能睡著，睡很久還是累。

原因：體內動能不足，無法支撐春天生發的需求。

• 哪些日常習慣，會讓春天的疲勞感更明顯？

想改善春困，光吃藥是不夠的，必須先檢視你的生活習慣是否在「扯後腿」：

1.飲食太「厚」：許多人冬天習慣進補，到了春天還在吃麻辣鍋、炸物，或是因為天氣熱開始喝手搖飲、吃甜點。「肥甘厚味」是生痰生濕的元兇。甜食會阻礙脾胃運化，讓濕氣更重，你的身體會變得更黏膩、更懶。

2.穿衣太「急」：古人說「春捂秋凍」是有道理的。春天氣溫變化大，毛孔剛打開，如果太早換上短袖短褲，風寒濕氣很容易長驅直入。寒氣一旦閉住毛孔，陽氣就被悶在裡面發不出來，導致鬱熱與疲倦。建議大家採用「洋蔥式穿法」，尤其後頸部（大椎穴）和腳踝（三陰交）要注意保暖。

3.作息太「晚」：晚上11點到凌晨3點是肝膽經循行的時間。「人臥則血歸於肝」，這段時間必須熟睡，肝血才能回流修復。如果你習慣熬夜滑手機，肝血不足，白天自然無法支撐陽氣的升發，導致眼睛乾澀、頭暈眼花。

• 讓身體順利「醒過來」的春季調整方向

面對春困，我們不需要昂貴的補品，重點在於「疏通」與「生發」。作為中醫師，我提供幾個在日常生活中就能執行的方法：

1.結構與運動：梳頭與伸展

長時間久坐會導致筋膜沾黏，特別是胸椎與肩頸的緊繃，會直接阻礙氣血上行頭部。

【頭皮梳理法】：頭為「諸陽之會」。每天早上起床或下午昏沉時，用指腹或寬齒梳，從前髮際線往後腦勺梳理50～100下。這能刺激頭皮的微循環，引導陽氣上行，提神效果比咖啡還好。

【廣域伸展】：肝主筋。春天最適合做拉筋伸展。建議每天做擴胸運動，或者雙手十指交扣向上延伸，感受肋骨兩側被拉開的感覺，能疏通肝經，緩解鬱悶的情緒。

2.飲食策略：省酸增甘，加點「辛」

唐代藥王孫思邈曾說：「春日宜省酸增甘，以養脾氣。」

少吃酸：酸味有「收斂」的作用，不利於春天陽氣的生發，且酸味入肝，春天肝氣已旺，多吃酸會導致肝氣過盛而剋脾。

多吃甘（自然甜）：選擇山藥、大棗、薏仁、米飯等甘味食物，能健脾胃。

加點「辛」香料：這是春季飲食的重點！適量攝取蔥、薑、蒜、韭菜、香菜、洋蔥。這些有特殊香氣的蔬菜具有「發散」的功能，能幫助把體內的寒氣濕氣逼出來，促進陽氣生發。

推薦家常菜：韭菜炒蛋、洋蔥炒肉片、蛤蜊絲瓜湯（加薑絲）。

3.茶飲調理：一杯花茶解春愁

對於辦公室族群，下午那杯含糖飲料不如換成這杯「玫瑰薄荷疏肝茶」：

材料：乾燥玫瑰花3～5朵、薄荷葉2～3片、黃耆2片（若容易水腫可加陳皮1片）

沖泡：熱水沖泡5分鐘即可。

功效：玫瑰花疏肝理氣、活血養顏；薄荷清利頭目、緩解頭痛；黃耆補氣升陽。這杯茶聞起來香氣宜人，能瞬間緩解午後的煩躁與昏沉。

春困，其實是身體給你的「善意提醒」。它在告訴你：「嘿，冬天的庫存不夠囉！」或是「身體太濕囉，該除濕了！」

在昌盛堂，我們常說中醫是生活的醫學。面對春困，不要急著用咖啡因去壓制它，而是試著放慢腳步，早一點睡，多吃一點綠色蔬菜，趁著週末去新竹的山區或步道走走，吸一口春天的氣息。

如果調整了生活作息，疲倦感依然持續兩週以上，甚至伴隨嚴重的頭暈、心悸或情緒問題，那就不僅僅是春困了，建議尋求專業中醫師進行體質調理，不管是透過中藥補氣除濕，還是透過針灸來疏通經絡，都能幫你找回神清氣爽的自己。

願大家都能在這個美好的季節裡，如春木般生機勃勃，身心舒暢，讓身體跟著春天一起「發芽」吧！

