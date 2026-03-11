爽吃3天便秘！他猛力一摳「大噴血到虛脫」　送急診醫：全垂外面

▲男子便秘想靠著「自摳肛門」解救，怎料突然大爆血，整個人虛脫無力。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

辛苦一輩子，開心地買張豪華郵輪船票帶太太享受生活，沒想到卻成了「菊花殘」！一名60多歲男子在郵輪上放縱大吃大喝3天後，引發嚴重便秘，他在廁所動彈不得，情急之下竟想動手自救，不料摳得太猛，當下一陣劇痛伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。大哥忍痛靠岸後直奔醫院，經醫師檢視為第四級脫垂痔瘡，緊急手術才讓他重展笑顏。

義大醫院大腸直腸外科主任陳致一在粉專分享這起案例，該名男子在郵輪上享受美食盛宴後造成嚴重便秘，卡在廁所無法排解。焦急的他猛力一挖，不僅造成噴射狀出血，還讓自己虛脫無力。受限於人在茫茫大海中，郵輪專屬醫師即便判斷情況嚴重，也只能先讓患者強忍劇痛，拚命吞服止痛藥與止血藥支撐。

▲男子下船後摀著屁股，痛苦求救。（示意圖／記者李佳蓉）

好不容易等到郵輪靠岸，船醫火速開立轉診單，男子忍著痛楚「摀著屁股」直奔門診求助。陳致一描述，患者當時面容憂愁、坐立難安，雙腳微微發抖且視線無法集中，呼吸急促並冒著冷汗，完全符合「急性痔瘡發作」的慘況。

陳致一表示，經檢視後，發現男子病況為最棘手的「第四級脫垂痔瘡」，脫垂在外的痔瘡組織沾滿鮮血、碩大無比，立刻安排急診術前評估與床位。醫療團隊隨後採用精準微創技術，將脫垂在外的痔瘡移除，「還大哥一朵美麗的菊花」。

所幸手術順利，大哥終於重拾笑顏，但經歷這次恐怖的「炸裂驚魂」，他也心有餘悸直呼：「再也不坐郵輪了！」

已執行超過2000例痔瘡手術的陳致一透露，以臨床觀察發現，男女痔瘡發病比例平分秋色，大腸直腸外科教科書中提到，人的一生中有50～90%的機率「會有一次痔瘡發作」。醫師提醒，當出現大量出血或劇烈疼痛，以及因肛門不適而影響生活品質者，建議及早就醫處理。