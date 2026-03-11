ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

大研生醫47歲董猝逝　醫揭「猝死前症狀」4族群高風險

▲▼大研生醫董事長張家銘(右)及總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

▲大研生醫董事長張家銘（右）猝逝。左為總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「大研生醫（7780）」董事長張家銘驚傳於睡夢中猝逝，享年47歲，震驚各界。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，睡夢猝死高風險族群包括40-70歲男性、高血壓控制不佳、長期打呼、有心臟病家族史者。

蘇一峰在臉書說，猝死前會有什麼症狀，研究猝死的前一陣子，常常出現胸悶、水腫、心悸、頭暈，甚至昏厥、癲癇等等的症狀；睡夢中猝死多為「心因性猝死」，約7-8成主因為急性心肌梗塞，或致命性心律不整（如心室顫動），導致血流中斷、心跳驟停。

蘇一峰指出，其他主因包括阻塞型睡眠呼吸中止症導致的嚴重低血氧，腦血管疾病（如動脈瘤破裂），以及清晨交感神經活躍、低溫環境誘發血管收縮。

睡夢猝死的主要原因與因素

心血管疾病 (最主要原因，約70-80%)

急性心肌梗塞：心血管阻塞導致心肌缺氧。

致死性心律不整：心室顫動、心跳突停。心臟跳動過慢或停跳。心肌病變/心肌肥厚。

睡眠呼吸中止症 (OSA)：嚴重打呼、呼吸暫停導致夜間缺氧（SpO₂<90%），嚴重負荷心臟。

腦血管病變：出血性腦中風（腦溢血）。

環境與生活誘因

冬天低溫：血管收縮導致血壓瞬間飆高。

凌晨3-6點：交感神經最活躍，易誘發心血管事件。

不良習慣：酗酒（加重呼吸中止）、熬夜導致自律神經失衡。

高風險族群：40-70歲男性、高血壓控制不佳、長期打呼、有心臟病家族史者。

▼猝死前會出現的症狀。（圖／翻攝蘇一峰Threads）

（圖／翻攝蘇一峰Threads）

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

張家銘 蘇一峰

