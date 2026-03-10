亞洲有85%是「正常眼壓型青光眼」　醫示警：8成患者不自知

▲青光眼是造成不可逆失明的第一大原因。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

青光眼是造成不可逆失明的第一大原因，醫師指出，很多人以為眼壓正常就沒事，但亞洲族群有高達85%屬於「正常眼壓型青光眼」，比例遠高於全球平均，臨床估計5至8成患者不知道自己罹病，多數是在體檢或因其他眼疾就醫時才意外發現。

台灣青光眼關懷協會理事長暨三總青光眼專科醫師呂大文指出，青光眼是視神經慢性退化疾病，一旦受損無法恢復，截至2024年底，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且每年平均以約5%的速度增加。

呂大文提到，很多人以為眼壓正常就沒事，但亞洲族群有高達85%屬於正常眼壓型青光眼，比例遠高於全球平均（40%），另受高度近視與長時間使用3C產品影響，根據113年統計資料，50歲以下青光眼患者人數高達122,659人，占整體患者23.3%，等同於約1/4為年輕型青光眼患者。

三總青光眼專科醫師陳怡豪進一步說明，判斷青光眼的真正關鍵不只是眼壓，而是視神經功能是否正在惡化，這就必須透過視野檢查中的視野缺損值（MD值）來評估，視野缺損值是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標，MD值的負值越大，代表視野功能越差。

林口長庚醫院青光眼科醫師李泳松指出，青光眼有藥物、雷射、手術等多元治療，應依照病情程度對應治療策略，現階段有新型「微創導管濾泡手術」，適合年輕患者、需快速恢復者以及畏懼傳統手術的族群。

呂大文提醒，青光眼屬終身疾病，即使術後仍需長期追蹤，因此關鍵的不是「現在看得清不清楚」，而是未來還能看多久，包括高度近視、家族史與長期使用類固醇者更應定期檢查。