每天1杯排毒飲　養生男喝到「洗腎保命」！醫嘆：這是在下毒

▲▼3款綠拿鐵食譜。（圖／Unsplash）

▲養生男想喝綠拿鐵排毒，怎料喝到需洗腎保命。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

一名退休主管是鄰居眼中的健康模範生，半年前確診腎臟病第3期後，他戒掉牛肉麵改喝「排毒聖品」綠拿鐵，每天現打菠菜、香蕉、奇異果配堅果粉，深信能軟化血管。沒想到堅持2個月後，他開始感覺胸悶、心悸，某天早上竟眼前一黑突然暈倒。送醫後心跳飆到每分鐘140次且心律不整、血鉀濃度狂飆，靠著緊急洗腎雖撿回一命，腎功能卻慘跌至第4期。

「我喝的是養生果汁，怎麼變成了催命符？」面對醒後滿臉驚恐的患者，腎臟科醫師洪永祥無奈表示：「你的腎已經排不掉鉀了，你每一口綠拿鐵，都在讓心臟停跳的邊緣試探。」檢查發現，該名個案除了腎功能急性惡化，血鉀濃度更飆到6.8 mmol/L，當時醫師甚至下達病危通知。雖然住院洗腎一週後撿回性命，但其腎功能已嚴重受損，距離終身洗腎僅剩一步之遙。

洪永祥在粉專揭開這款「排毒飲品」的地雷真相。他說明，大眾公認健康的食材，內容物如菠菜、香蕉、奇異果、酪梨，全都是「鉀離子大戶」。對於腎功能不全者來說，鉀離子排泄不暢，這不是排毒而是「下毒」，過高的血鉀會直接干擾心臟電氣傳導，導致心律不整，甚至引發心跳驟停的悲劇。

洪永祥進一步引用《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症。他語重心長地提醒，腎友並非完全不能吃蔬菜，但一定要掌握保命關鍵：「蔬菜請務必先燙過再吃！」 透過熱水燙煮流失鉀離子，才能避免養生不成反變洗腎的慘痛代價。

