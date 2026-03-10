19歲男約砲「下體潰瘍」以為皮膚病　拖兩個月確診梅毒二期

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

年輕族群感染梅毒人數持續增加！疾管署統計顯示，去年15至24歲確診梅毒多達1,892例，上升是各年齡層最多，分析原因與安全性行為未落實、初期症狀不明顯等相關。有一名19歲男性大學生透過交友軟體約砲，後續出現生殖器潰瘍不以為意，直到10週後手腳掌出現紅疹且發燒頭痛，就醫確診梅毒已經到了第二期。

疾病管制署今（10）日公布最新監測，國內愛滋病毒感染與淋病病例呈下降趨勢，僅有梅毒病例持續增加。統計去年梅毒新增9,935例，較前一年略升2%。

疾管署副主任李佳琳指出，儘管梅毒病例仍以「25-34歲」占最大宗，但「15-24歲」年輕族群占比從2020年開始就出現逐年、明顯的上升，去年新增1,892例，和前一年相比上升8%，是各年齡層增幅最多。

梅毒防治不易，疾管署防疫醫師林詠青表示，梅毒病程變化多，有些階段無症狀讓感染民眾誤以為痊癒，其實梅毒病原體已經在身體中擴散到各個器官造成全身性症狀。

林詠青分享該名男大生個案，他透過約砲軟體與陌生網友發生不安全的「無套」性行為，兩三週後生殖器出現「不會痛、不會癢」的潰瘍，其實就是典型症狀的硬性下疳，但他當成普通的皮膚病沒有就醫，潰瘍癒合後就不以為意，沒想到10週後手掌跟腳底出現紅疹，而且有輕微發燒、頭痛、喉嚨痛，就醫檢查進行血液檢驗，確認是二期梅毒。

▲三期梅毒症狀。（圖／疾管署提供）

林詠青說明，一期梅毒以無痛性潰瘍（硬性下疳）、局部淋巴腺腫症狀為主，易發生於生殖器，亦可能發生於其他身體部位，病灶含大量病原體，傳染性極高，潰瘍數週後自行癒合消失。二期梅毒約在一期梅毒後4至10週出現症狀，此時病原體進入血液並擴散全身，常見症狀為皮疹（手掌、腳底或身體其他部位），亦可侵犯神經系統，造成頭痛、嘔吐。

至於三期梅毒，林詠青說，通常發生於感染後3至7年，造成梅毒腫、心臟血管性梅毒、神經性梅毒，心臟血管性梅毒嚴重可能造成主動脈瘤、冠狀動脈發炎造成心臟衰竭，神經性梅毒可能造成腦部與脊髓萎縮、神清功能缺損，有致死風險。此外，病毒還可能侵犯眼、耳朵，嚴重可能導致視力、聽力受損，任何期別都可能發生。

林詠青強調，目前一、二、三期梅毒都有抗生素可治療痊癒，只是治療時間長短不一，最重要的是，一旦有不安全性行為，事後有任何症狀，都該提高警覺立即就醫，不要以為病灶自行痊癒就沒事，且更重要的是，沒完成治療之前都有傳染力，不要再發生性行為，以免因性伴侶未同時接受治療，持續相互感染、反覆發作，出現打乒乓球般的「乒乓感染」。

▲梅毒病程與預防和治療。（圖／疾管署提供）

針對年輕族群感染梅毒上升，疾管署副署長林明誠指出，與多項因素交互影響有關，包括交友模式改變，隨著交友軟體與社群平台普及，人際與親密關係建立的方式更多元，性接觸網絡可能擴大，增加性傳染病感染暴露機會。且部分年輕族群對安全性行為的重視仍有強化空間，性行為時未正確使用或未使用保險套等的情形仍存在。

疾管署指出，為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。

▲性健康友善資源地圖。（圖／疾管署提供）