每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師嘆：腎真的累

「醫生開的藥我有時會忘記吃啦！但我買的魚油、薑黃跟綜合維他命，每天都有乖乖吃喔。」聽到患者這句自信滿滿的回答，營養師曾建銘不禁捏了一把冷汗。他無奈表示，把保健食品當成強身仙丹，卻把真正能延緩惡化的處方藥當成塑膠，正是許多民眾常犯的致命迷思，這種本末倒置的做法，正在無形中透支體力。

曾建銘分享近期在衛教時遇到的個案，翻開抽血報告一看，該名患者的腎功能（eGFR）僅剩39。他提醒，這在醫學上已進入慢性腎臟病第3b期，這時的腎臟就像一台已經過熱、運轉吃力的馬達，飲食跟營養補充絕對不能憑感覺。

保健食品絕對不能取代正規醫療，針對該名患者攝取的保健食品，曾建銘逐一拆解對腎臟的潛在威脅。他首先點名「綜合維他命」，這其實是腎友的隱形地雷！市售產品常含脂溶性維生素A以及鉀、磷等礦物質，當腎功能不佳時，身體無法順利代謝，極易蓄積中毒；而「魚油」雖能抗發炎，但挑選時應注意純度，避免買到添加其他不必要營養素的複合型產品，徒增腎臟負擔。

此外，近年熱門的「薑黃素」也要當心，曾建銘指出，市售薑黃粉鉀離子含量可能較高，且高劑量可能影響血壓藥或抗凝血藥物的代謝。至於國人最常補充的B群（如合力他命），雖是水溶性，但補過頭依然是強迫疲勞的腎臟加班排泄多餘維生素。他強調，醫師開立控制血壓、血糖或蛋白尿的藥物，才是保護腎臟、延緩惡化的關鍵武器。

「先按時吃藥，再來談保健食品！」曾建銘呼籲，如果家中長輩也有「把保健品當正餐吃、卻忘記吃藥」的情況，請務必提醒他們，若真想補充營養品，一定要帶著產品的包裝至門診諮詢。