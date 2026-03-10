「多基因檢測」估化療效益有限　醫：早期乳癌有機會只吃藥就好

▲現在的早期乳癌有更多治療選擇，甚至有機會不做化療。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

40來歲的張小姐健檢時發現左乳異常，切片確診為乳癌，但未轉移，屬荷爾蒙受體陽性、HER2陰性早期個案，她原本擔心要化療，但經醫師建議先做多基因檢測，結果顯示復發分數落在低風險區，即使化療，也只能將她10年內復發機率降低1%，故最後決定不做，僅放療並服用抗荷爾蒙藥物，至今5年狀況良好。

台北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師黃振僑說，對於荷爾蒙受體陽性、HER2（人類表皮生長因子受體2）陰性的早期乳癌患者，過去是否需要輔助性化療，多依據病理報告中的傳統指標判斷，例如腫瘤大小、淋巴結轉移及細胞增生指標等，可分為3種復發風險族群：

●高復發風險族群：腫瘤較大、淋巴結轉移較多者，通常建議接受化療。

●中等復發風險族群：過去醫師面對張小姐這類案例，為求保險，多會建議化療，部分患者因此承受掉髮、噁心、嘔吐或免疫力下降等副作用。

●低復發風險族群：腫瘤較小、各項指數較低者，多半只需接受抗荷爾蒙藥物治療。

不過，隨著精準醫療發展，多基因檢測可分析癌細胞的基因表現，使醫師能更精準評估病人的復發機率，並判斷是否需要化療，以減少不必要的治療負擔。

黃振僑指出，多基因檢測主要可提供2項重要資訊：

●復發風險評估：預測患者未來發生遠端轉移的機率。

●化療效益預測：提供明確數據，可助醫師判斷化療能否顯著降低復發機率，若發現化療效益極低、小於1%至2%，則多半只需採取抗荷爾蒙藥物治療。

黃振僑表示，精準醫療的價值不只是治療疾病，更能守住患者的生活品質，透過先進基因檢測，將有更多乳癌病患能維繫原本的精彩人生。