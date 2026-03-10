去年9935人染梅毒！「15至24歲年輕族群」增8%　性病大洗牌

▲疾管署疫情週報副署長林明誠，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內性傳染病疫情趨勢呈現不同變化！疾病管制署今（10）日公布最新監測，國內愛滋病毒感染與淋病病例呈下降趨勢，僅有梅毒病例持續增加。統計去年梅毒新增9,935例，較前一年略升2%，其中15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1,892例，和前一年相比上升8%，也是各年齡層增幅最多。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，2025年全國新增愛滋病毒感染879例、淋病6,417例，皆較2024年(1,000例及7,607例)分別下降12%與16%；惟梅毒新增9,935例，較2024年(9,737例)略升2%。而Ｍ痘自2023年列入法定傳染病監測項目以來已累計確診521人，2026年亦新增7例本土病例，顯示年輕族群性傳染病感染風險仍需持續關注。

進一步細看梅毒感染個案，個案較多年齡層分別是15-24歲的1,892例，25-34歲2,820例，35-44 歲2,192例，又以15至24歲年輕族群梅毒病例數上升最多。

▲梅毒確定病例分析。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署說明，愛滋病毒感染、梅毒、淋病及Ｍ痘等性傳染病主要傳播途徑皆是不安全性行為，亦即未戴保險套之性行為，同時感染多種性傳染病的民眾屢見不鮮。臨床曾見民眾於不安全性行為後感染梅毒，初期僅出現無痛性潰瘍或皮疹，甚至完全沒有症狀而延遲就醫，直到因反覆頭痛就醫檢查，才發現已進展至影響神經系統；另愛滋病毒感染初期亦常出現類似感冒症狀，如發燒、喉嚨痛、倦怠或淋巴腫大，容易被忽略。

疾管署提醒，若有不安全性行為，請於72小時內儘速就醫，經醫師評估使用HIV暴露後預防性投藥(Post-exposure prophylaxis, PEP)，並連續服藥28天，可大幅降低感染愛滋病毒的風險。國際研究顯示，在醫師專業評估下使用doxycycline作為梅毒暴露後預防用藥(doxy-PEP)，可降低梅毒感染風險，上述預防措施皆須於暴露後儘速完成評估，積極排除發病，並審慎評估抗藥性風險，且不能取代安全性行為(保險套搭配水性潤滑液)和定期篩檢等方法。

另外，因國內淋菌對盤尼西林、四環黴素及喹諾酮類抗生素抗藥性比例非常高，並不建議使用於治療淋病，故doxycycline、ciprofloxacin也不建議作為預防淋病用藥，民眾亦不宜自行購買抗生素服用，避免產生抗藥性，影響後續治療用藥選擇及長期的健康。

疾管署指出，為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。

疾管署也呼籲，符合M痘接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。