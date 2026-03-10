三高族每5人就1人腎功能異常　國健署推「8大護腎習慣」

▲三高是慢性腎病的元凶，不可不慎。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

三高是慢性腎病元凶！根據統計顯示，40歲以上合併有三高的個案，每5人就有1人腎功能異常。國健署提醒，日常要養成「8項護腎好習慣」，包括規律運動、健康飲食、飲水充足、體重管理、定期量血壓、依醫囑用藥及戒菸等，降低腎臟病發生風險，並多加利用免費成人預防保健服務。

國健署慢性疾病防治組組長周燕玉指出，根據國民健康署110-112年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受健檢的民眾，檢出有高血糖或合併有三高（高血糖、高血壓、高血脂）的個案，每5人就有1人腎功能異常，即使僅有高血壓或高血脂任一項，也約每10人就有1人腎功能異常。

為利於國人能及早進行腎臟病的預防與管理，國健署自114年擴大成人健檢服務族群，免費提供30～39歲民眾每5年1次、40～64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢，同時透過「腎病識能衛教指導」，經由醫師說明及提醒，使民眾了解自身腎功能狀況，並強化自我健康管理。另國健署也呼籲要養成以下8大護腎習慣。

1.飲食均衡：以六大類原型食物為主，多攝取蔬果、全穀類等植物性食物，避免高油、高糖、高鹽飲食。

2.飲水充足：每天補充足夠水分（約2,000 c.c.），幫助腎臟代謝。

3.規律運動：每週累積至少150分鐘中等強度身體活動，如快走、游泳、騎自行車等，幫助體重控制與新陳代謝。

4.體重管理：維持健康體位（BMI 18.5 kg/m2-24 kg/m2），降低三高發生。

5.定期量血壓：牢記「722」量血壓密碼，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，清楚掌握血壓變化狀況。

6.戒菸保健康：吸菸會減少腎臟血流，並損害腎功能，及早戒菸有助守護健康，可利用免付費戒菸專線（0800-636363）尋求專業協助。

7.按醫囑用藥：依醫囑用藥，並避免長期服用止痛藥及來路不明藥物。

8.三高要控制：有三高的民眾應培養健康生活習慣，並配合醫師接受治療。