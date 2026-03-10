47歲大研生醫董座猝逝！醫揭「深夜奪命3關鍵」：凌晨2～6點最脆弱

▲大研生醫董事長張家銘（右）與總經理林東慶。（圖／記者高兆麟攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「大研生醫（7780）」董事長張家銘驚傳於睡夢中猝逝，享年47歲，突如其來的死訊令業界與員工深感哀痛。正值人生事業與家庭的巔峰，身體看似壯碩，為何會在平靜的睡眠中突然斷線？家醫科醫師陳昱嘉直言，這不只是個案，更是現代中壯年男性共同隱憂，並揭秘了3個奪命的隱形殺手，「醫學上，凌晨2點到6點是身體最脆弱的時刻」。

衛福部臺中醫院家庭醫學科陳昱嘉醫師在Threads上發文提到，許多人疑惑睡夢中明明是休息時間，為何會成為生命的句點？他解析，這段時間身體正經歷以下3大危機：

1. 心血管的清晨風暴：深夜血液流速變慢且變得黏稠。若冠狀動脈已有細微斑塊，此時最容易誘發心肌梗塞。

2. 睡眠呼吸中止症：嚴重的打呼不代表睡得香，而是呼吸道塌陷導致反覆缺氧。這種「生理窒息」會瞬間讓血壓飆升、心跳失控，引發心臟驟停。

3. 心臟電路短路：亞洲男性特有的SUNDS（青壯年猝死症候群），常在睡眠中因電氣傳導異常，引發致命心律不整。

猝死看似突然，但身體往往早已發出「求救微訊號」。陳昱嘉醫師提醒，若在運動或壓力大時感到胸口悶壓、像被石頭壓住，或是長期嚴重打呼伴隨被憋醒，甚至睡飽了依然覺得腦袋沉重、極度疲倦，都是警訊。最危險的是感覺心臟「漏跳一拍」或不明原因昏厥，這代表心臟電路可能已經出問題，絕對不能輕忽。

針對這群撐起家庭與事業的40+菁英，陳昱嘉醫師呼籲，我們總習慣照顧一切，卻唯獨忘了照顧那個支撐全世界的自己。請務必善用國健署提供40歲以上免費的成人健檢，從科學數據了解身體現狀，並格外留意家族中是否有早發性心血管病史。

此外，在日常生活中，陳昱嘉醫師提醒，嚴格控管菸酒、避免過勞熬夜，並與三高、肥胖正面對決，「人生下半場，比的不是誰衝得快，而是誰走得遠。」