知名薯條Potato Corner「紙碗檢出螢光劑」　560公斤邊境退運銷毀

▲JUMBO紙碗檢出螢光增白劑。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格產品，其中由富錦樹集團代理的菲律賓人氣薯條Potato Corner，其紙碗檢出不得檢出的螢光增白劑；另外，「大廟口食品有限公司」從中國進口的紅棗檢出殘留殺蟲劑。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，「富錦樹文創科技股份有限公司」報驗的菲律賓紙碗，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，總計560公斤必須退運或銷毀，將針對「富錦樹文創科技股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，「大廟口食品有限公司」進口的中國紅棗，檢出殘留農藥三氯松0.40ppm及二氯松13.09ppm。劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑三氯松以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規容許值，殺蟲劑二氯松於紅棗為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm，這批中國的紅棗必須退運或銷毀，同時將抽驗比例調整為100%。

其餘不合格產品還有日本草莓、韓國鮮柑橘、印度香芹子、泰國蘆筍、美國糙米等都檢出農藥殘留不符；另還有中國乾百合、澳大利亞水晶蟹、印尼冷凍透抽等檢出重金屬含量不符規定。