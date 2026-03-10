ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

知名薯條Potato Corner「紙碗檢出螢光劑」　560公斤邊境退運銷毀

JUMBO紙碗。（圖／食藥署提供）

▲JUMBO紙碗檢出螢光增白劑。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格產品，其中由富錦樹集團代理的菲律賓人氣薯條Potato Corner，其紙碗檢出不得檢出的螢光增白劑；另外，「大廟口食品有限公司」從中國進口的紅棗檢出殘留殺蟲劑。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，「富錦樹文創科技股份有限公司」報驗的菲律賓紙碗，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，總計560公斤必須退運或銷毀，將針對「富錦樹文創科技股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，「大廟口食品有限公司」進口的中國紅棗，檢出殘留農藥三氯松0.40ppm及二氯松13.09ppm。劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑三氯松以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規容許值，殺蟲劑二氯松於紅棗為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm，這批中國的紅棗必須退運或銷毀，同時將抽驗比例調整為100%。

其餘不合格產品還有日本草莓、韓國鮮柑橘、印度香芹子、泰國蘆筍、美國糙米等都檢出農藥殘留不符；另還有中國乾百合、澳大利亞水晶蟹、印尼冷凍透抽等檢出重金屬含量不符規定。

【比報天氣重要XD】一知道中華隊贏球 機長立刻廣播：我們贏韓國了！全機乘客瞬間嗨翻

關鍵字： Potato Corner 螢光增白劑 邊境查驗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

知名薯條Potato Corner「紙碗檢出螢光劑」　560公斤邊境退運銷毀

行醫30年看盡生死！醫揭「10個人生體悟」：會流淚才懂生命重量

咳血痰被判90%是癌！他3公分肺腫塊「離奇消失」　醫曝反轉真相

她168斷食體重狂飆　醫「看菜單懂了」改3招瘦16公斤

年輕男求救　「下面突變好大！走路會磨到」

甲狀腺結節八成以上良性　醫：微創治療可減少手術負擔

三餐吃燙青菜「血脂仍飆高」！營養師看菜單嘆：身體在拚命製油

小王煮瓜遭爆「滷肉飯藏菸頭」　北市衛生局稽查揪4缺失

讀者迴響

回到最上面