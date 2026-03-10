行醫30年看盡生死！醫揭「10個人生體悟」：會流淚才懂生命重量

▲林思偕醫師分享行醫30年來的人生體悟，惹哭網友。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在白色巨塔工作30年，看過無數次的生死離別，也見證了許多命運的轉折。回頭看，當年拚命追求的名利、頭銜，在病床前竟顯得微不足道。林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師林思偕分享行醫多年的「10個體悟」，他語重心長地提醒，那些真正重要的事，往往要花上半輩子才能慢慢明白，而「病人教會我們如何理解人生」。

林思偕醫師在臉書上分享，診間裡常有看似莫名的病徵，背後卻藏著破碎的心。他舉例，一位老太太堅持胸口像有「小蟲在爬」，各項報告卻完全正常，直到老醫師坐下來問一句：「家裡最近有什麼變動嗎？」老太太忽然流淚坦承老伴剛過世。林思偕感嘆，那種痛癢的感覺，「其實是寂寞在胸口翻攪」。

「醫學教我們對抗疾病，但病人教會我們理解人生。」林思偕也提到關於尊嚴離開的體悟。一位90歲肺癌末期的爺爺，家屬爭論著要不要插管，醫師只問了一句：「爺爺清醒時最喜歡做什麼？」得知爺爺愛喝小酒看夕陽，他建議讓爺爺回家，「在自己的陽台喝一口，比在ICU接滿管子，更像是人生。」

除了病人的故事，林思偕更透露他曾看過外科大老在退休前夕診斷出晚期胃癌，感嘆著沒能早點帶太太去海邊走走；也有名醫救人無數卻過勞倒下，在ICU醒來後苦笑：「我救了幾千個病人，卻差點害死這輩子唯一會陪我到老的那個人——我自己。」

林思偕整理出「醫病也醫心」的10點體悟，惹哭網友：

1. 不要急著否定病人：有時肉體的病痛，其實是心裡的寂寞在求救。

2. 多稱讚你的病人：一句「妳今天帽子很好看」，可能讓絕望的化療女孩重新開口吃飯。

3. 莫忘世上苦人多：能換成有健保給付的藥，就減輕一個家庭的負擔。

4. 體恤基層夥伴：深夜的一碗熱湯圓，能讓快撐不下去的護理師多一份力量。

5. 不要把情感藏在白袍下：會流淚的醫生，才真正懂得生命的重量。

6. 學會放手：讓病人好好走，有時候回家看夕陽比接滿管子更有尊嚴。

7. 成就感沒有統一幣值：豪宅營收固然好，但偏鄉小孩送的一顆芭樂，價值可能更高。

8. 有時無聲勝有聲：面對巨變，安靜地遞上面紙，比千言萬語更體恤。

9. 學會照顧自己：幸福不應該只是未來的遺產，好醫師首先要活得健康。

10. 記住那些讓你動容的瞬間：15年前的小男孩長大回來致謝，那一刻能抵過無數次的疲憊與值班。

這篇文章引發網友熱烈轉傳，溫暖不少人：「行醫多年的林醫師，人生中充滿愛和善，豁達又睿智的人生，細微的觀察、體恤病患的苦和痛」、「醫者父母心，令人感動！」、「具有共情能力的仁醫」、「看每行字都感動得眼眶紅了」。林思偕強調，行醫多年才明白，診間那些短暫的相遇，往往比獎章更能長久留在心裡。