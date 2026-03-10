她168斷食體重狂飆　醫「看菜單懂了」改3招瘦16公斤

▲醫師說，正常人的身體沒糖燒的時候，會自動切換去燒脂肪。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，一名女子每天吃燙青菜，執行「168斷食」，結果體重狂飆，原來菜單中「蛋白質少得可憐」；後來改用三招，包括「換個順序吃」、「高碳運動」、「加入低碳日」，8個月體重減去16公斤，同時增肌4公斤。

蕭捷健在臉書說，最近診所來了一名58歲的大姐，一坐下來就說「我真的很忌口」，她試過超嚴格的168斷食，吃得有夠清淡，結果體重一路飆到77公斤，現在連膝蓋都痛到爬不上樓梯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本菜單「蛋白質太少」

蕭捷健表示，大姐的「飲食紀錄」長這樣：

早餐：一顆白饅頭和豆漿。



中午：一碗陽春麵配滷蛋。



晚上：一碗白飯配一盤燙青菜，煎個魚。

蕭捷健指出，這份菜單裡面，蛋白質含量少得可憐，大姐一直以為她之前餓得半死，掉的都是肚子上的肉，但其實流失的全都是下半輩子用來爬樓梯、去菜市場搶特價品的保命肌肉啊！

▼醫師提到，大姐原本吃的飲食，蛋白質少得可憐。（示意圖／VCG）

蕭捷健提到，為了拯救這台引擎，我們展開了為期10個月的大修：

第一關：換個順序吃，騙過你的胰臟

蕭捷健說，「一開始，大姐以為我要叫她戒澱粉吃仙女餐，我說免」；早餐喝無糖豆漿加兩顆茶葉蛋，下午加一包蛋白粉，晚餐加一塊掌心大的肉，重點只有「菜跟肉先吃，澱粉最後吃」。

蕭捷健寫道，《Diabetes Care》研究發現，把碳水化合物留到最後吃，能降低3分之1飯後的血糖跟胰島素波動，讓它不容易囤積脂肪；這招一用，體重馬上乖乖往下掉3公斤。

第二關：高碳運動、中碳日休息

蕭捷健表示，降到75公斤的時候，卡住了兩周，大姐一慌，馬上傳LINE給他，「我從明天開始晚餐只吃一顆蘋果！」但醫師指出，這時候少吃只會更慘！請她拉高蛋白質跟膳食纖維的份量。

蕭捷健解釋，蛋白質就像身體裡的暖爐，有超高的「食物產熱效應 (TEF)」，你光是坐在那邊消化那塊肉，身體就得消耗熱量！然後把白飯換成糙米或紅豆。

大姐詢問，「我這輩子都不能吃麵包了嗎？」 蕭捷健說，可以，請去公園快走完再吃，只要身體有在活動，吃進去的澱粉就會優先拿去修補肌肉，根本沒空變成你肚子上的游泳圈。

第三關：加入低碳日

蕭捷健指出，最後來到70公斤，身體出現強烈的代謝適應，這時候只能切換引擎，一周找兩天吃低碳飲食，讓大姐哀嚎，「沒吃澱粉我好餓，頭好暈啊！」

蕭捷健提到，正常人的身體，沒糖燒的時候會自動切換去燒脂肪；但因你長期吃太多精緻澱粉，身體已經「忘記」怎麼燒脂肪了，所以只要一斷碳水，大腦就會以為要斷糧了，瘋狂發出飢餓警報！

蕭捷健說，讓大姐在飲食裡加一點MCT油（中鏈脂肪酸）；椰子油也可以，但裡面多了50%長鏈飽和脂肪，攝取過多對心血管有負擔；MCT油能超快轉換成能量，直接把體內的「酮體」叫出來幫忙燃脂，畢竟等自己製造酮的過程太痛苦。

蕭捷健表示，一周低碳日2-3天就夠，以免身體又以為你能量不足，就這樣一路過關斬將，10個月後，大姐體重61公斤，甩掉16 公斤！現在的她走路有風，膝蓋也不痛，甚至還主動跑去報名肌力訓練班，一進辦公室組員都會怕！對大姐來說，把雙腿的力氣找回來，對抗肌少症，這才是最高級的抗老。