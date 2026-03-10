年輕男求救　「下面突變好大！走路會磨到」

▲醫師提醒，遇到了該怎麼辦？別因為尷尬而不敢看醫生。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪分享，一名年輕上班族來看診，神情緊張求救，「醫生，我這幾天下面突然變好大，而且又紅又痛，連走路都會磨到…」經診斷是「包皮龜頭炎」。

蘇信豪在臉書提到這起個案，並表示，身為泌尿科醫師，他要嚴肅（但也溫柔）告訴大家，「尺寸真的不是重點，健康才是！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇信豪指出，如果你發現小弟弟突然變紅、變腫、甚至痛到不行，這絕對不是什麼二次發育，而是「包皮龜頭炎」找上門了。

蘇信豪說，為什麼好端端的會發炎？通常是陰莖頭（龜頭）與包皮內側同時發炎，常見的4大地雷你踩了幾個？

發炎4大地雷

1、 悶熱+清潔死角

包皮過長導致「包皮垢」堆積，成了細菌和黴菌的溫床。

2、 瘋狂搓洗

覺得不乾淨就用強力肥皂狂洗，反而破壞皮膚保護層，越洗越脆弱！

3、 伴侶交互感染

常見的念珠菌（黴菌）或細菌感染。

4、 免疫力低落

像是糖尿病患者，或是最近熬夜壓力大，也特別容易反覆發作。

蘇信豪表示，遇到了該怎麼辦？別因為尷尬而不敢看醫生！來泌尿科就醫，初期通常會使用外用藥膏（抗生素或抗黴菌），嚴重時搭配口服藥；並請你這段時間「停機」，保持患部乾爽，並且需排除糖尿病可能性（或使用排糖藥物）。

蘇信豪指出，什麼情況下，醫師會建議「斬草除根」？如果你擦藥會好，但不擦藥又一直復發，單靠藥膏已經「治標不治本」了，如果出現以下狀況，我們會建議考慮割包皮：

3情況建議割包皮

1、反覆發炎

一年發作好多次，生活品質大受影響。

2、包莖問題

包皮過緊根本翻不開，長年處於悶熱狀態。

3、纖維化

長期發炎讓包皮開口結疤、變窄，甚至連尿尿都有困難。

蘇信豪提到，現在的醫療技術很進步，大家常聽到的「包皮槍手術（新一代包皮環切）」，能精準切割並同時縫合，手術時間短（約5-10分鐘），傷口也相對平整；不要因「男言之隱」就自己買成藥亂擦，拖延治療反而會讓情況更糟喔！