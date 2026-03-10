傷口結痂「以為快好了」！醫搖頭：這硬塊是留疤元凶

▲不少人以為「傷口結痂」是快要好了的徵兆。（示意圖／翻攝自pixabay）

人生中因跌倒擦傷、不小心被利刃割傷而流血的經驗人人有，而在復原過程中不少人會發現「傷口結痂了」，心想是不是快好了？這是整形外科醫師潘致皓在診間最常聽到的都市傳說。面對民眾普遍認為「結痂代表癒合」的迷思，醫師直言，想要傷口癒合得漂亮、不留疤，真相其實是「千萬別讓它結痂！」

別讓結痂擋路！醫曝癒合真相：細胞在濕潤環境游最快

潘致皓醫師在Threads平台上發文衛教，直指結痂就像是馬路上的一塊大石頭，它是由一層死皮與乾涸組織液組成的硬塊，反而會擋住負責修復的表皮細胞前進。他進一步解釋，傷口癒合的關鍵步驟稱為「表皮化」，周圍的表皮細胞必須向中心移動、將傷口鋪滿，而這些細胞是用「游」的，因此需要濕潤的環境才能達成。

▲使用人工皮或敷料維持傷口微濕潤，能減少留疤機率。（示意圖／達志）

結痂是留疤元凶！醫教「泡軟法」像敷面膜溫和脫落

「不要開開的不理它，不然會很容易結痂！」潘致皓指出，結痂乾燥緊繃，活動時容易裂開造成二次傷害，這才是留疤的元兇。正確的做法應該是溫和清潔傷口、移除壞死組織，並搭配人工皮或泡棉類敷料，維持傷口處於「微濕潤」的環境，這不僅讓表皮化過程更順暢，也能大幅減少留下疤痕的機率。

至於許多人會「手癢」想摳結痂，潘致皓也提醒，硬摳就像連根拔起，當然會流血。若已有結痂，請先把它「泡軟」，讓它像敷過面膜一樣溫和脫落，才能保護底下的新皮膚。他也強調，如果第一天就做好清潔並使用敷料創造保濕環境，細胞就會乖乖修復，「表面完全不會結出那層又硬又黑的痂皮！」

針對網友提問「對人工皮過敏紅腫怎麼辦？」潘致皓說明，若因潮濕悶熱造成接觸性皮膚炎，可以用其他敷料取代，甚至只用生理食鹽水清潔並覆蓋滅菌紗布也是可行的，重點在於好好清潔。而若遇到結痂是否該移除？他表示，在診間，醫療人員會推測底下狀態，若有發炎感染跡象，會較粗魯地清掉；若是快好的狀態，則建議用濕棉棒多次、慢慢移除。

專業解說引發網友熱議，紛紛驚呼：「長知識了！以前都以為結痂代表快好」、「原來我一直在害自己」、「老人家看到人工皮吸附組織液，都說那是化膿，真的很難解釋」。潘致皓最後也叮嚀，與其事後看著結痂天人交戰，不如受傷初期就給傷口最好的保濕環境。