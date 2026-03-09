甲狀腺結節八成以上良性　醫：微創治療可減少手術負擔

▲王呈綱醫師表示，微創射頻消融治療利用高頻電流在結節內部產生熱能，使結節組織壞死並逐漸縮小。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

30歲謝小姐到大里仁愛醫院體檢時，意外在超音波檢查中發現雙側甲狀腺結節，其中右側經細針穿刺確診為甲狀腺乳突癌。醫療團隊評估後安排單側甲狀腺切除，另一側良性結節則以微創射頻消融治療（RFA）處理，成功保留部分甲狀腺功能，讓患者免於終身服用甲狀腺素藥物。

謝小姐原本只是例行健康檢查，沒想到頸部超音波顯示雙側甲狀腺都有結節，進一步細針穿刺檢查後確認右側為甲狀腺乳突癌，左側為良性結節。她隨後轉介至大里仁愛醫院消化暨內分泌外科主任巫奕儒門診，經完整術前評估與影像檢查確認未出現淋巴結轉移後，醫療團隊建議採取單側甲狀腺切除手術，術後病理分期為第一期，屬於早期甲狀腺癌。

至於另一側甲狀腺的良性結節，則由放射診斷科醫師王呈綱、莊為棟與放射護理師賴宜汝組成的團隊接手評估。由於部分患者在面對雙側結節時，常會擔心潛在癌症風險而選擇雙側甲狀腺切除，但一旦兩側甲狀腺都切除，就必須終身補充甲狀腺素。醫療團隊與患者充分討論後，決定以微創射頻消融治療處理左側良性結節，並再次安排細針穿刺檢查確認結節性質為良性後再進行治療。

放射診斷科醫師王呈綱指出，甲狀腺結節若持續變大，可能造成頸部外觀隆起，甚至出現吞嚥困難、壓迫感或局部疼痛。射頻消融治療屬於微創介入療法，在局部麻醉下進行，透過細針導入結節內部，以高頻電流產生熱能，使結節組織逐步壞死並被人體吸收。整個過程患者保持清醒，醫師可即時監測患者聲音變化，降低神經損傷風險。臨床追蹤顯示，多數患者在治療一年後，結節體積可縮小約八成至九成以上。

王呈綱表示，甲狀腺素包括T3與free T4，是人體維持新陳代謝、生長發育及能量平衡的重要荷爾蒙。若雙側甲狀腺完全切除，體內無法自行分泌甲狀腺素，患者需終身服用藥物補充。透過保留一側甲狀腺體並處理另一側良性結節，可讓患者維持正常荷爾蒙分泌，生活品質也能維持穩定。

臨床觀察顯示，女性罹患甲狀腺結節的比例明顯高於男性，且多數早期並無明顯症狀，往往是在健康檢查或頸部超音波檢查時意外發現。對於不適合手術或不願接受手術的良性甲狀腺結節患者，或是像謝小姐這類單側手術後仍有對側結節的患者，射頻消融治療提供了一種兼顧安全與效果的治療選項。

王呈綱也提醒，射頻消融治療並不會影響未來再次接受消融或外科手術的可能性，醫師可依每位患者的病情與需求提供最合適的治療策略。預防甲狀腺疾病則可從日常生活做起，包括維持均衡飲食，避免碘攝取過量或不足。若檢查發現甲狀腺結節，無須過度恐慌，多數為良性，只要定期追蹤即可；若結節過大壓迫食道或氣管，應及早就醫評估。

大里仁愛醫院表示，目前已整合跨專科資源，成立甲狀腺頭頸腫瘤射頻消融團隊，結合外科、放射診斷與護理專業，提供患者從診斷、手術到微創治療的完整照護，讓治療更精準，也讓患者在面對疾病時多一份安心。