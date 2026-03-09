延續中華隊獲勝熱情　國泰醫院招待員工免費看球

▲國泰醫院已多次招待員工到台北大巨蛋看棒球賽。（圖／國泰醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

經典賽中華隊勝韓，延續12強奪冠人氣，全台再掀棒球狂潮。有醫院將這股熱情化為福利，安排員工到台北大巨蛋觀賞職棒比賽及演唱會，希望透過多元福利制度，留下更多護理人才。

中華隊在2024年世界棒球12強賽事封王，點燃國內棒球熱，而國泰醫院抓住此趨勢，也從去年起開始規劃同仁到大巨蛋看免費職棒賽，獲得不少員工好評，成為國內醫院積極經營打造幸福職場的縮影。

國泰醫院指出，為穩定護理人力、肯定專業價值，院方已連續3年為全院同仁加薪，並針對臨床工作負擔較重的病房單位，陸續增設績效獎金、病房護理津貼及輪班獎勵等制度；與2011年相較，整體薪資成長已達4成，同時亦提高新進及久任同仁的簽約獎金，希望護理同仁的能獲得更多實質回饋。

此外，在生活照顧方面，國泰醫院重新裝潢護理宿舍並提供免費入住，且同步擴增公共及個人使用空間，設有陽台、交誼廳與收納設計，目標使護理師繁忙工作後可享有安心休息的空間。

國泰醫院並指出，院方另規劃多元休閒福利，包括每季電影院包場、多場次台北大巨蛋棒球賽及演唱會，還有員工紓壓按摩、家庭日活動等，期許同仁能和親友共享各種生活樂趣。

飲食方面，員工便當每餐僅需自付20元，蔬食便當只要10元，並設有每月1天員工便當快樂日，餐點升級不加價；院內並設置免費點心吧，提供輪班同仁在工作期間隨時補充能量。

國泰醫院護理部主任魏芳君說，院方持續推動多項護理友善措施，包括明確升遷管道、節慶及績效獎勵等，近2年更導入護理紀錄AI和精實交班流程，已獲多個外部獎項肯定，將持續打造尊重專業、支持成長的職場。