網傳「做試管增罹癌風險」　醫揭大型研究破迷思

▲醫師指出，目前大型研究皆未證實做試管嬰兒會增加罹癌風險。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近期許維恩分享罹癌經歷，由於她之前做試管嬰兒順利產女，引發網友討論「做試管嬰兒、打排卵針可能增加乳癌風險」的說法。對此，醫師指出，目前全球多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險，民眾不必因為網路傳言而過度恐慌。

生殖醫學醫師李日升指出，民眾會產生這樣的疑問可以理解，因為試管嬰兒療程中需要使用排卵藥或排卵針刺激卵泡生長，因此不少人直覺認為荷爾蒙濃度增加，可能會提高婦科癌症的機率，但從醫學研究角度來看，這樣的推論並沒有被科學證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李日升說明，外界對卵巢癌的疑慮，多半來自排卵藥物刺激卵泡生長或取卵手術可能對卵巢造成影響，不過目前大型研究結果並不支持這樣的推論。

他提到，荷蘭曾進行一項長達17年的全國性研究 ，追蹤30,625名接受人工生殖療程的女性，結果發現試管療程的女性並沒有較高的卵巢癌發生率，研究團隊進一步分析療程次數、取卵顆數、是否曾發生卵巢過度刺激症候群（OHSS），以及不同不孕原因等因素，結果也都沒有顯示與卵巢癌風險增加有關。

另一個常見疑問是試管療程中使用的「雌激素」與「黃體素」是否可能增加子宮內膜癌風險。李日升指出，一篇整合多項研究統合分析，納入776,224名女性資料，其中超過10萬人有接受試管療程的研究結果顯示，接受試管嬰兒療程的女性並無增加子宮內膜癌風險。

李日升補充，荷蘭另一項追蹤 25,108名女性長達近20年的研究顯示 ，一般女性與接受人工生殖療程女性的乳癌發生率並沒有顯著差異。統計結果顯示，一般女性乳癌發生率約為每10萬人有163.3人，使用人工授精女性罹患乳癌機會是167.2人，而接受試管療程女性罹患乳癌機會是163.5人。換句話說，目前研究顯示試管療程中的用藥並不會增加乳癌風險。

李日升進一步解釋，過去確實有研究觀察到「不孕症與某些癌症可能存在關聯」，但多數情況與不孕症本身的成因有關，而不是不孕治療，例如乳癌的發病率會隨著年齡增長而增加，或是常見的多囊性卵巢症候群（PCOS）患者，部分會合併代謝異常，另外也可能因家族遺傳或基因因素，使某些族群本身就具有較高的癌症風險。

李日升提醒，如果女性本身有乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌家族史或出現相關症狀，應定期接受檢查與評估生育計畫，此外，若罹患癌症，在接受化學治療或放射線治療前，也可以與醫師討論冷凍卵子或冷凍胚胎等生育保存方式，保留未來的生育機會。