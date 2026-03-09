根管治療可能改善血糖、降血脂　醫：慢性發炎影響全身代謝

▲醫師指出，根管治療可能與「全身代謝變化」可能存在關聯。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根管治療可能與「全身代謝變化」可能存在關聯！台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療張添皓醫師分享一項研究發現，根管治療可能間接減少身體長期存在的慢性發炎來源，當牙根尖周圍炎慢性感染被成功控制後，患者在葡萄糖代謝、脂質代謝以及全身發炎負荷上，都可能出現朝改善方向發展的趨勢。

張添皓醫師指出，2025年刊登於《Journal of Translational Medicine》的一項研究顯示，牙髓治療可能與全身代謝變化存在關聯，研究團隊追蹤65名患者長達2年，在治療前以及術後3個月、6個月、1年與2年持續分析血液代謝變化，結果發現在44種血清代謝物中，有24種（約54.5%）在成功的牙髓治療後出現顯著變化。

研究顯示，與胰島素阻抗相關的支鏈胺基酸在術後3個月明顯下降，追蹤2年時，葡萄糖與丙酮酸也顯著下降。此外，膽固醇、膽鹼與脂肪酸在術後短中期也呈現下降趨勢。整體結果顯示，成功的牙髓治療與較佳的葡萄糖與脂質代謝表現，以及較低的系統性發炎程度有關。

張添皓醫師表示，這項研究的重要意義在於提醒民眾，根管治療不只是處理牙齒內部感染，也可能間接減少身體長期存在的慢性發炎來源，當牙根尖周圍炎這類慢性感染被成功控制後，患者在葡萄糖代謝、脂質代謝以及全身發炎負荷上，都可能出現朝改善方向發展的趨勢。

不過他也強調，該研究顯示的是「顯著相關」，並非直接證明單一因果關係，也就是說，成功的根管治療與較好的葡萄糖與脂質代謝表現，以及較低的全身發炎負荷有關，但並不代表根管治療能取代糖尿病、高血脂或心血管疾病等內科治療。

而所謂的牙根尖周圍慢性感染，他說明，門診中常見患者因為「牙齒感到悶悶的、咬東西怪怪的」就醫，不少人檢查發現牙根尖周圍炎，這就代表牙齒內部感染已經存在一段時間，此時通常需要評估是否進行根管治療，若牙根型態複雜、感染位置較深或曾接受治療但仍殘留感染，則可能需要透過顯微根管治療，以提升清創精準度與治療成功率。

張添皓醫師提醒，控制口腔慢性感染應視為整體健康管理的一環，及早處理牙齒問題，不僅有助於保留牙齒，也可能對全身健康帶來長期益處，但仍需搭配完整的醫療與生活型態管理，才能真正維持身體健康。

▲牙齒健康和全身代謝有緊密關係。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）