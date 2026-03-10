咳血痰被判90%是癌！他3公分肺腫塊「離奇消失」　醫曝反轉真相

▲個案肺部的3公分腫塊經診斷確認為「假腫瘤」，不是癌症。（示意圖／達志）

資深媒體人胡先生日前因久咳、咳出血痰而就醫，電腦斷層掃描驚見右肺有一顆3公分的腫塊，甚至被判定有高達90%的機率是肺腺癌，正當全家人陷入崩潰邊緣時，沒想到經過詳細檢查與抗生素治療，這顆腫塊竟然離奇消失。胸腔內科醫師何建輝揭開真相，原來這根本不是惡性腫瘤，而是虛驚一場的「假腫瘤」。

何建輝醫師在粉專分享，診間常有患者一看到衛生紙上有血絲，第一句話就是崩潰地問：「醫師，我是不是得肺癌了？」他先安撫民眾，咳血確實是需要重視的警訊，但「不一定等於癌症」。以上述個案為例，那顆被誤認的腫瘤，其實是「阻塞性肺炎」搞的鬼。

什麼是阻塞性肺炎？何建輝解釋，簡單來說就是「痰卡在肺裡出不來，導致潰爛發炎」。胡先生因曾有主動脈剝離長出血管瘤，近期血管瘤「變胖了」剛好擠壓到肺部，導致痰液積在裡面排不出去，才引發嚴重發炎。

事實上，臨床上類似案例不少，何建輝也曾遇過一名長期抽菸的50歲大姐，咳出血痰且肺部照出5公分陰影，切片化驗才發現是因為「抽菸讓痰太黏卡住」，導致肺部部分潰爛。幸好對症下藥清乾淨，腫瘤也跟著不見了。

何建輝指出，醫師看到「帶血絲的痰」，腦中會警覺三個可能：第一怕肺癌、第二怕肺結核、第三就是阻塞性肺炎。他也列出以下「紅旗警訊」，若有狀況請盡速就醫：

1. 咳嗽超過3週一直沒好。

2. 痰的顏色變黃綠色、甚至帶有血絲。

3. 伴隨胸痛、胸悶、喘不過氣。

何建輝強調，發現血痰先別自己嚇自己，但也絕對不能當作一般感冒，隨便喝止咳糖漿壓下來，找出源頭解決結構問題，才是保肺關鍵。