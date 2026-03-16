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吃一堆菜還卡屎？　專家推「早餐加1物」：羊大便順利滑出來

▲▼廁所,馬桶,上廁所,浴室。（圖／CFP）

▲卡屎大不出來困擾著許多人。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

你也是天天狂嗑青菜、糙米飯的養生人，卻依然在馬桶上蹲到臉紅脖子粗，只換來幾顆硬邦邦的羊大便嗎？營養師邱世昕示警，這正是許多人的健康盲點，雖然纖維吃夠了，但若缺乏油脂潤滑，腸道內恐塞滿乾掉的「混凝土」，讓便便動彈不得。

邱世昕營養師在粉專分享，臨床上常遇到不少民眾困惑：「我每天吃超多青菜，為什麼大便還是一顆一顆，而且超難用力？」看著大家在廁所蹲半天卻沒動靜，他直言：「你的纖維夠了，但你的油不夠啊！」

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邱世昕生動比喻，腸道內的狀況就像拌水泥，纖維好比水泥，如果沒有加入足夠的水與潤滑劑，乾掉之後就會變成「硬邦邦的混凝土」，堵在腸子裡反而更慘。特別是針對腸道蠕動逐漸變慢的「熟齡族群」，好的油脂是絕對必要的潤滑劑。

油脂在腸道中扮演什麼角色？邱世昕解釋，優質油脂能刺激膽汁分泌、潤滑腸道，讓糞便能順利「滑出來」。他呼籲大家別再害怕吃油，想改善便秘問題，建議每天早上可以空腹喝一匙橄欖油或苦茶油，或是將油拌入生菜沙拉中。

「給腸道一點潤滑油，保證順暢到底！」邱世昕強調，只要補足這關鍵的潤滑步驟，就有機會讓難解的羊大便變身為健康的「香蕉便」。

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關鍵字： 便秘 油脂 纖維 青菜 羊大便 營養師邱世昕

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