帶孩子去檢查就送100元禮券！北市即起推「兒童發展篩檢」獎勵

▲政府補助未滿7歲兒童6次「兒童發展篩檢服務」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

政府自113年7月起補助未滿7歲兒童6次「兒童發展篩檢服務」，截至115年1月31日，台北市已有5萬988人次接受篩檢，協助約3,300名疑似發展遲緩兒童作進一步評估。北市衛生局今表示，即日起至4月30日止，推出「兒童發展篩檢服務」獎勵活動，設籍北市兒童至指定醫療院所完成篩檢，即贈送100元禮券。

台北市立聯合醫院兒童醫學部主任方麗容表示，0至6歲是兒童發展與療育的黃金期，幼兒在此階段的大腦可塑性最高，神經連結形成迅速，對語言、認知、情緒與動作能力的學習特別敏感，若能及早發現發展遲緩，提供適切的早期療育與家庭支持，可顯著提升兒童的發展表現，並降低未來學習困難、行為問題及社會適應障礙等風險。

台北市衛生局局長黃建華指出，目前轄內共有97家醫療院所提供服務，由受訓合格之兒科、家庭醫學科及幼兒專責醫師執行，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展4大面向進行全面篩檢，提醒家長依照期程（出生後6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲及5至7歲）帶孩子接受篩檢。

為鼓勵市民攜孩童接受篩檢，凡設籍北市兒童於115年3月9日至4月30日至台北市立聯合醫院6個院區（中興、仁愛、忠孝、婦幼、陽明及和平院區）、12個院外門診部、萬芳醫院及關渡醫院，完成任一階段兒童發展篩檢服務，即可領取100元商品禮券。

