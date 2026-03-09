婦「一天心跳暫停逾5千次」反覆昏倒　醫揭病因：頭暈胸悶要當心

▲婦人植入新型無導線節律器後，心跳從每分鐘32下恢復到60下。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名年約70歲女性反覆頭暈、昏倒，就醫檢查後，發現她一天內心跳暫停次數竟然超過5千次，心跳最低每分鐘32下，腦部缺血，這才導致她長期頭昏，確診為病竇症候群；經與醫師討論，決定心房無導線節律器，術後心跳恢復至每分鐘60下，症狀也明顯改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院內科部主任、心臟科醫師林圀（音同國）宏表示，病竇症候群是心臟天然節律點「竇房結」功能退化或異常，無法產生正常電脈衝，導致心跳過慢，通常指每分鐘低於50下；若未治療，可能因腦部缺血引發暈厥或跌倒，嚴重時甚至會增加心臟衰竭及猝死風險，常見症狀包括頭暈、胸悶、疲倦、活動耐受力變差，多需以節律器治療。

林圀宏指出，無導線節律器不必在胸前皮下植入金屬主機，醫師由鼠蹊部股靜脈置入導管，將圓柱狀節律器送入心臟，並以螺旋構造固定於心房或心室，直接釋放電流刺激心肌收縮，協助維持穩定心跳；由於裝置與穿刺傷口距離較遠，即使局部傷口感染，也不一定需要移除節律器。

此外，林圀宏說，傳統節律器需將導線經血管送入心臟，並將主機置於胸前皮下，長期使用可能出現導線故障或感染；對體型較瘦者而言，裝置也可能壓迫皮膚；過去10年無導線節律器多只能置放於右心室，去年底起新一代裝置已可置放於右心房，而病人若僅有竇房結問題，可單獨置放心房節律器，如同時合併房室傳導阻斷，則需在心房、心室各置放一顆裝置，兩者可透過藍牙技術彼此「溝通」、維持節律。

林圀宏也說，植入無導線節律器約需1小時，多數患者術後隔天即可出院、健保目前給付對象為雙側鎖骨下靜脈阻塞、無法置放傳統導線者，不過部分活動量大的病人，例如有務農需求，或愛打高爾夫、網球者，如不想有節律器導線或胸前異物，則可選擇自費植入。