經典賽打贏韓國全民嗨爆　醫警告「狂歡症候群」高血壓族小心

▲中華隊今天以5:4擊敗韓國。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

世界棒球經典賽中華隊打贏南韓，全台陷入狂喜氣氛。心臟科醫師指出，整場比賽相當刺激，不少人心情緊張又興奮，這時候會讓心跳和血壓上升，除了有高血壓病史的人要當心之外，很多人聚餐喝酒邊看球，要特別當心「狂歡症候群」。

今日的「台韓大戰」比賽過程讓人高度緊張，更打到延長賽。林謂文說，面對高張力比賽會讓人交感神經興奮，血壓容易上升、心跳加速；情緒劇烈波動，對高血壓患者而言有相當風險，如果血管內已經有斑塊，可能會導致血栓，進而增加心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風風險。

另外，經典賽期間，很多民眾會呼朋引伴聚餐喝酒看比賽，這時可要注意「狂歡症候群」。林謂文提到，看比賽讓人情緒興奮，如果同時又快速喝酒，也會讓血壓上升，如果又搭配高熱量食物，更會進一步引起血壓升高，恐有心肌梗塞等「狂歡症候群」的風險。

林謂文提醒，看比賽時要適度飲酒和控制情緒，若比賽時間剛好在晚上，觀賽時又一面飲酒，身體將處於興奮狀態，對有心血管疾病的人比較危險，建議高血壓患者要注意血壓狀態，如果血壓飆高時間拉長，且有胸悶、胸痛、頭痛等狀況，一定要先讓自己休息，如果症狀沒有緩解，甚至越來越嚴重，一定要盡快就醫。