「砍藥價」停3年遭批凌駕法治　石崇良：關鍵藥品會視情況調漲

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德裁示藥價調查機制將研議暫停3年，遭批凌駕法治政策。對此，衛福部部長石崇良今表示，如果未來3年有需要調漲的，還是會調漲，像前一陣子胰島素藥物的問題就要調漲，台灣才能夠買得到藥，所以必要的、關鍵藥品，調漲的部分還是會繼續做，但調整藥價、砍價的部分會暫停3年。

健保署102年起實施「藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET）」，在總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，就會依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，會在隔年啟動藥價調整。另健保署上月底公布114年度藥價調整結果，整體藥價砍36.15億元，總調整品項2343項，金額、項目都是歷來最少，新藥價4月1日起實施。

不過賴清德在近期健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停3年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式，且未來若藥價調查產生節省經費，將不回歸健保總體給付，優先投入支持國內學名藥生產。

賴清德此政策隨即遭到民間團體反對，醫改會直言，近年缺藥問題，主要源於疫情、戰爭、缺工或原料短缺等供應鏈衝擊，與藥價調整政策無關，且在未見檢討、改革結果，未取得社會共識之下，直接透過「健康台灣推動委員會」裁示，直接凍結法定機制，理由是「盤點供應鏈」，但盤點供應鏈與藥價調查機制，根本是兩回事，邏輯不通。

石崇良今出席活動受訪時解釋，「藥品費用支出目標制」已實施13年，確實有檢討的空間，許多國產學名藥價格也已經調降到很低，有些是藥物韌性中的重要品項，這部分在今年藥價調整已經修正，像是抗生素價格一律未調、胰島素價格不降反升，一些稀缺藥品也沒有再做調降，這些都是為了穩定藥品供應。

他也坦言，雖然賴總統說要暫停藥價調查，但藥價調整還是會視國際狀況，因為國際藥價是持續浮動的，如果經過評估需要調整，也還是會去做，因此藥價雖然在這3年原則上不會再去砍價，但還是會關注市場的狀況去評估是否要進行調整，且此次實施暫停調整藥價3年沒有包含逾專利期藥品，逾專利期藥品仍將參考交易市場趨勢，依法在5年內調降價格。