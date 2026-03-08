骨鬆常被誤認老化　醫示警「3大警訊」：女性死亡風險較高

▲許多人往往發生骨折後，才驚覺骨鬆的嚴重性。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部資料顯示，台灣65歲以上女性中每6位就有1位患骨鬆。醫師指出，50歲以上女性因骨鬆骨折與併發症的死亡風險為男性3.37倍，女性特別需要正視長期被忽略的骨質疏鬆問題，「駝背加劇、腰酸背痛、身高減低」皆是警訊。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、台大醫院北護分院醫療部主任韓德生指出，台灣已邁入超高齡社會，而骨質疏鬆正是台灣65歲以上老人常見慢性病第四位，根據國外文獻指出，50歲以上族群平均每22秒就會發生一例骨質疏鬆性骨折，影響不容小覷。

韓德生說明，女性巔峰骨量較男性低，加上停經後雌激素減少，也會加快骨質流失速度，研究指出，50~59歲的女性族群，較40~49歲時骨質流失率增加22倍之多，若未及早介入，骨折死亡風險將大幅上升，且根據統計資料顯示，50歲以上女性因骨鬆骨折與併發症的死亡風險，更為男性3.37倍，代表骨鬆不僅影響行動力，也與死亡風險密切相關。

然而，骨質疏鬆被稱為「沉默的疾病」，初期往往缺乏明顯警訊，可能僅出現下背部隱隱作痛、站立一段時間便感到痠痛不適，甚至逐漸出現駝背、身高縮減或手部握力減弱等變化，導致彎腰或提重物時特別吃力，由於症狀較不具急迫性，常被誤認為自然老化或體力下降而忽略，許多人往往等到骨折後才驚覺事情的嚴重性。

根據2025年骨鬆醫學會治療指引，民眾平時可透過身高、年齡、體重評估自身骨質疏鬆風險。韓德生建議，每半年要定期檢查，若身高下降超過4公分者，應強烈懷疑有骨質疏鬆症，也可以用骨質疏鬆症自我評量表（OSTAi），以「[年齡 (歲) – 體重 (公斤) ] x 0.2」了解風險程度，若數值≥ 2即為骨質疏鬆高度風險患者，罹病機會達約6成。