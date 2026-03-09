酒駕事故降幅趨緩　醫揭原因：累犯不怕重罰

▲修法重罰酒駕的嚇阻力隨時間遞減，主因是累犯不怕。（圖／記者林東良翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

酒駕令人髮指，修法也一再加重罰則，但嚴刑峻法未能持續奏效。國內最新研究顯示，在2008、2011、2013年3度加重處罰後，事故件數雖有下降，降幅卻隨時間遞減，2013年後的嚇阻力更是明顯趨緩，如何改善，仍需集思廣益。

台灣外傷醫學會秘書長、林口長庚醫院外傷急症外科主治醫師郭令偉說，他長期處理酒駕相關外傷，深知其對家庭、社會的衝擊，故希望以全國資料檢視「修法是否有效」，同時參考國外文獻，結果發現，單純提高行政罰鍰及吊照等處分，嚇阻效果有限，除非涉及實質刑責、尤其是拉長坐牢時間，較能產生明顯改變。

對此研究，郭令偉說明，研究團隊分析2003至2019年間全台所有涉及酒駕的事故及相關人員，並以2008年1月、2011年12月、2013年6月3次政策介入為切點，再分析每個切點前後的酒駕事故數與傷亡、住院、重大創傷等人數，以及醫療費用等變化。

修法重罰效果鈍化

結果顯示，在2003年1月至2008年1月間，各項酒駕指標呈逐步上升；首度修法後，酒駕事故一度明顯下降，從2008年1月的1632起降至2月的1374起，但長期趨勢並未快速翻轉；2011年12月2度修法、明確拉高刑責後，酒駕事故才加快減少；2013年6月再加重刑責，事故持續降低，但下降速度顯著趨緩。

此外，大部分指標與事故數的走勢相近，僅酒駕致死例外，其於首次修法後即已明顯下降。相關研究成果已發表於國際知名醫學期刊《Addiction》。

郭令偉分析，2008年修法雖涉及刑法，但重點在於提高罰款，較偏向行政性質，故出現短期震撼、長期鈍化的情形；2011年提高坐牢時間後，嚇阻效果更持久，然而隨著修法一次次加重，會怕的人逐漸被嚇阻，剩下的往往是「累犯」。

國外研究亦發現，酒駕累犯對刑度加重的反應較差，顯示難以單靠刑法控制，這也可解釋台灣自2013年後降幅趨緩的現象。

如何嚇阻累犯成關鍵

郭令偉坦言，目前交通事故資料及法務部資料未串接，無法進一步分析致死案件是否多由累犯造成；此外，政府已推動酒精鎖、吊照與連坐等配套，並參考國際作法，但實際執行成效仍需長期追蹤。

郭令偉強調，加重處罰可嚇阻酒駕，但研究證實效果會遞減，當刑責拉高到一定程度，如何鎖定高危險群補強制度漏洞，將是台灣酒駕防制下一階段必須面對的課題。