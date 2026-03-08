35歲女孕前檢查意外發現子宮頸癌　醫示警：很多人完全沒感覺

▲一名女性子宮頸抹片意外發現子宮頸癌前病變。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

35歲林小姐近期正積極備孕，孕前做一次徹底的婦科檢查，沒想到子宮頸抹片意外發現「子宮頸癌前病變」，立即安排手術切除，阻斷病程。醫師指出，子宮頸癌早期多半沒有明顯症狀，部分病人即使已有癌變前兆，仍無疼痛、出血或分泌物異常等警訊，待出現不正常陰道出血、性交後出血、骨盆疼痛等症狀時，往往已進展至中期。

台北慈濟醫院婦產科主治醫師邵芷萱指出，子宮頸癌多與人類乳突病毒（HPV）持續感染有關，從感染、細胞病變到癌症形成，往往需數年至十餘年時間，若能透過定期抹片檢查提早發現異常細胞，即可在癌前階段介入治療，大幅降低罹癌風險。

子宮頸癌曾長年位居台灣女性癌症發生率前段，所幸隨著抹片篩檢普及，近年整體發生率與死亡率皆明顯下降，但仍有不少女性因畏懼內診，錯過治療良機。

邵芷萱說，因子宮頸癌早期多半沒有明顯症狀，部分病人即使已有癌變前兆，仍無疼痛、出血或分泌物異常等警訊，待出現不正常陰道出血、性交後出血、骨盆疼痛等症狀時，往往已進展至中期，子宮頸癌雖然前期病程發展較慢，但中晚期發生轉移，多會侵入到附近如腎臟、腸道、膀胱等器官，大幅提升治療複雜度與對生活品質的影響。

子宮頸抹片檢查為目前最主要的早期篩檢工具，透過採集子宮頸表層細胞進行檢測，可有效篩出癌前病變與早期癌症。目前政府提供25～29歲女性每3年一次，30歲以上女性每年一次免費篩檢。

另臨床研究顯示，子宮頸癌早期的5年存活率可高達9成，子宮頸癌早期的治療方式以手術切除為主，視病灶範圍與位置進行根除性子宮切除或錐狀切除手術，中、晚期則多採用放化療，以控制骨盆腔及全身癌細胞。

邵芷萱補充，除定期抹片檢查外，安全性行為、避免多重性伴侶，以及接種HPV疫苗，皆有助於降低子宮頸癌發生風險。特別是已有性行為的女性，即使已接種疫苗，仍不可取代抹片篩檢，兩者需相互搭配，才能發揮完整防護效果。