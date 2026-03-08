她大笑就漏尿、尿急來不及跑廁所　竟「混合型尿失禁」釀禍

▲尿失禁問題並非絕症，有多種方法可治療，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

58歲的陳女士是一位熱愛跳舞與旅遊的退休族，近兩年來，她發現自己只要大笑、打噴嚏或提重物時，就會不自主地漏尿；更困擾的是，她時常伴隨突如其來的強烈尿意，好幾次甚至還沒走到廁所就已經尿濕褲子，讓她不敢出門遠遊，甚至連最愛的舞蹈班都停掉，原來是複雜的「混合型尿失禁」上身。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩指出，許多女性在經歷懷孕、自然產以及更年期賀爾蒙缺乏後，骨盆底肌肉及韌帶會逐漸失去彈性與支撐力，進而引發骨盆腔器官脫垂或漏尿。

蒙恩表示，診間常見女性長輩因害羞，默默忍受陰道下墜感或反覆漏尿的不適。現代醫學進步飛速，針對骨盆腔器官脫垂，我們有非常多樣且微創的治療選擇，例如達文西機器手臂或單孔腹腔鏡骨盆懸吊術等，都能提供極佳的修補效果且大幅縮短恢復期。

以陳女士為例，她屬於典型的「混合型尿失禁」（Mixed Urinary Incontinence, MUI），也就是同時合併了「應力性尿失禁」（腹壓增加時漏尿）與「急迫性尿失禁」（強烈尿意引發漏尿）。除了手術修補，針對以頻尿、急尿為主要表現的急迫性尿失禁（常與膀胱過動症 OAB 相關），藥物治療扮演著極為關鍵的角色。

輔仁大學醫學院院長廖俊厚教授則強調，尿失禁常被稱為「社交癌」，但它絕對不是無法治癒的絕症。想要預防尿失禁，女性平時可透過正確的凱格爾運動（Kegel exercises）來強化骨盆底肌肉。

若已經出現症狀，廖俊厚指出，無論是應力性、急迫性或混合型尿失禁，臨床上都有對應的解方。從精準的藥物控制、無創的體外震波與高強度聚焦電磁椅，到具備長期安全性與療效的女性微創尿道中段懸吊手術等，精準醫療的介入，將能為每位患者量身打造最適合的方案，找回乾爽自在的人生。

3月8日國際婦女節，為提升社會大眾對女性泌尿及骨盆底健康的重視，台灣尿失禁防治協會舉辦「2026婦女健康論壇」（2026 Female Health Forum），聚焦於「應力性尿失禁與骨盆腔器官脫垂」等核心議題 ，匯聚國內頂尖的泌尿科與婦產科專家學者，期盼幫助更多受此困擾的女性重拾生活品質與尊嚴。