退燒止痛藥標示出包「售出19萬錠」　食藥署要求限期回收

▲陽生百舒疼加強錠。（圖／翻攝自食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

又有藥物回收！食品藥物管理署公布退燒止痛藥物「陽生百舒疼加強錠」因為外盒標示與核准內容不符問題，可能造成民眾誤解藥品使用資訊，啟動問題批號（批號GI003）回收。食藥署統計該批藥物已經銷售19萬餘錠，要求廠商10日前完成回收，否則最重依法可處200萬元罰鍰。

食藥署3月2日發布藥品陽生百舒疼加強錠（衛署藥製字第055948號）回收資訊，該案為台灣陽生製藥工業股份有限公司主動通報，表示批號GI003藥品有外盒文字資訊與我國核准內容不符情形，包含少標示一項賦形劑、多標示一項適應症及文字誤植。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說明，案內不良品情形不影響藥品品質，惟可能造成民眾誤解藥品使用資訊，故啟動該批號回收。

劉佳萍指出，這款藥品主成分為acetaminophen及caffeine anhydrous，適應症為退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。民眾若對使用之藥品有任何疑慮可洽鄰近藥局或諮詢醫師，選用其他適當藥品。

根據食藥署統計，批號GI003已銷售數量共計196,310錠，已要求廠商於115年3月10日前完成回收作業並繳交調查報告及預防矯正措施，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第92條，處新台幣3萬至200萬元罰鍰。