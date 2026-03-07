她為備孕做抹片驚見「子宮頸癌前病變」　醫：出現症狀大多已中期

▲台北慈濟婦產科邵芷萱醫師。（圖／台北慈濟提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

35歲的林小姐近期積極備孕，在家人的建議下進行徹底的婦科檢查，平常自覺身體狀況良好的她，接受公費子宮頸抹片篩檢還想著是例行公事，沒想到結果顯示子宮頸細胞異常，後續安排陰道鏡檢查與切片，確認是子宮頸癌前病變。

收治個案的台北慈濟婦產科醫師邵芷萱說明，個案後續進行錐狀切除手術順利清除病灶，術後恢復良好，只需每三個月進行追蹤，成功在癌症形成前阻斷病程，得以繼續安心備孕。

邵芷萱解釋，子宮頸癌多與人類乳突病毒（HPV）持續感染有關，從感染、細胞病變到癌症形成，往往需數年至十餘年時間，若能透過定期抹片檢查提早發現異常細胞，即可在癌前階段介入治療，大幅降低罹癌風險。

但因子宮頸癌早期多半沒有明顯症狀，部分病人即使已有癌變前兆，仍無疼痛、出血或分泌物異常等警訊，待出現不正常陰道出血、性交後出血、骨盆疼痛等症狀時，往往已進展至中期。

▲經檢查發現子宮頸出現如綠框處的不正常出血及糜爛症狀，會進一步切片確認是否為癌變。

邵芷萱指出，子宮頸癌雖然前期病程發展較慢，但中晚期發生轉移，多會侵入到附近如腎臟、腸道、膀胱等器官，大幅提升治療複雜度與對生活品質的影響。臨床研究顯示，子宮頸癌早期的五年存活率可高達九成；反之，晚期預後則明顯下降，五年存活率僅剩兩到三成。

邵芷萱說明，子宮頸抹片檢查為目前最主要的早期篩檢工具，透過採集子宮頸表層細胞進行檢測，可有效篩出癌前病變與早期癌症；目前政府提供25-29歲女性每3年一次，30歲以上女性每年一次免費篩檢。

台北慈濟婦產部主治醫師兼顧問黃思誠表示，子宮頸癌曾長年位居台灣女性癌症發生率前段，所幸隨著抹片篩檢普及，近年整體發生率與死亡率皆明顯下降，但仍有不少女性因畏懼內診，錯過治療良機。

邵芷萱補充，除定期抹片檢查外，安全性行為、避免多重性伴侶，以及接種HPV疫苗，皆有助於降低子宮頸癌發生風險。特別是已有性行為的女性，即使已接種疫苗，仍不可取代抹片篩檢，兩者需相互搭配，才能發揮完整防護效果。

▲子宮頸癌因為篩檢普及化，近年整體發生率與死亡率明顯下降，黃思誠顧問藉此呼籲早篩重要性。