ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

一家三口餐後上吐下瀉、幼兒熱痙攣住院　當心飲食隱形污染

▲吳文秋主任（左二）提醒，若持續高燒、活動力下降、反覆嘔吐，應儘速就醫。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署監測國內腹瀉疫情持續，而部立台北醫院近日收治多名上吐下瀉、發燒、全身無力病童，其中還有一對父母抱著3歲男童衝進急診室，他們一起在餐廳用餐後出現症狀，最後孩子因引發熱痙攣住院治療。醫師提醒，元宵節後仍有許多春酒與聚餐，再加上作息與飲食不規律、個人衛生疏忽，常誘發腸胃不適，外食應留意飲食衛生。

部立台北醫院兒科主任吳文秋指出，病童上吐下瀉合併發燒，最怕快速脫水與電解質失衡，處置關鍵在「快」。面對急性腸胃炎與疑似細菌性感染，急診與兒科醫師分別為病人進行生命徵象與病史評估與檢查，包含安排糞便檢查確定菌種，給予靜脈補液，快速補回流失的水分與電解質，降低脫水與併發症風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對嚴重噁心與嘔吐者，吳文秋說明，醫師會開立止吐藥物緩解症狀，並提醒在症狀改善前暫停固體食物攝取，降低腸胃負擔。同時持續監測病人的生命徵象和液體平衡穩定，並同步通報感染控制單位掌握狀況。提醒家長若發現孩子持續高燒、活動力下降、反覆嘔吐無法進食或出現明顯無力等狀況，請勿自行硬撐，應儘速就醫評估，守住孩子的安全線。

部立台北醫院營養科主任李佩霓則表示，若出現急性腸胃炎症狀，應盡速就醫、補充水分與電解質，並保留剩食或診斷資料以利追蹤。即使是新鮮現作的料理，也可能存在看不見的污染，老人、幼童與免疫力低下者，應避免食用生蛋、未熟肉等高風險料理。

李佩霓說明，沙門氏菌常見於畜肉、禽肉及蛋類製品，義式餐廳常見的凱撒沙拉醬、提拉米蘇、溫泉蛋等，若涉及生蛋或半熟蛋處理，需要把原料與流程做到「可追溯、可控管」。民眾採買蛋品時，優先選擇洗選蛋或殺菌液蛋，並落實「三段式打蛋法」：獨立敲蛋、逐顆檢查、換碗調理，避免單顆受汙染的蛋污染整批食材。

很多人以為只要煮熟就安全，但病原菌常在備餐過程繞過加熱步驟。李佩霓建議，生熟食必須分開處理，砧板、刀具與容器宜採色標管理；生肉與生菜（如凱撒沙拉）備餐檯面應區隔、清潔、消毒，避免病原菌透過手部或環境媒介傳播。

捷克7局提前遭台灣扣倒！　主帥查丁卻說開心讓強大中華隊忌憚

關鍵字： 腸胃炎 春節聚餐 腹瀉疫情 飲食衛生 兒童健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

從新版美國飲食指南看健康長壽　陳亮恭：原型食物、蛋白質是關鍵

骨鬆常被誤認老化　醫示警「3大警訊」：女性死亡風險較高

35歲女孕前檢查意外發現子宮頸癌　醫示警：很多人完全沒感覺

一家三口餐後上吐下瀉、幼兒熱痙攣住院　當心飲食隱形污染

她大笑就漏尿、尿急來不及跑廁所　竟「混合型尿失禁」釀禍

鳥仔腳當心！陳亮恭教「指環量測法」測肌少症　45歲肌力開始衰退

南投首家！埔榮啟用旗艦心導管系統　患者心律不整免轉診

拉肚子3個月！他初診就是末期肝癌　醫一照嘆「已經密密麻麻」

手術醫材探針斷裂國外爆1死　「國內24醫院使用」食藥署急回收

退燒止痛藥標示出包「售出19萬錠」　食藥署要求限期回收

讀者迴響

回到最上面