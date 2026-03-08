一家三口餐後上吐下瀉、幼兒熱痙攣住院　當心飲食隱形污染

▲吳文秋主任（左二）提醒，若持續高燒、活動力下降、反覆嘔吐，應儘速就醫。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署監測國內腹瀉疫情持續，而部立台北醫院近日收治多名上吐下瀉、發燒、全身無力病童，其中還有一對父母抱著3歲男童衝進急診室，他們一起在餐廳用餐後出現症狀，最後孩子因引發熱痙攣住院治療。醫師提醒，元宵節後仍有許多春酒與聚餐，再加上作息與飲食不規律、個人衛生疏忽，常誘發腸胃不適，外食應留意飲食衛生。

部立台北醫院兒科主任吳文秋指出，病童上吐下瀉合併發燒，最怕快速脫水與電解質失衡，處置關鍵在「快」。面對急性腸胃炎與疑似細菌性感染，急診與兒科醫師分別為病人進行生命徵象與病史評估與檢查，包含安排糞便檢查確定菌種，給予靜脈補液，快速補回流失的水分與電解質，降低脫水與併發症風險。

對嚴重噁心與嘔吐者，吳文秋說明，醫師會開立止吐藥物緩解症狀，並提醒在症狀改善前暫停固體食物攝取，降低腸胃負擔。同時持續監測病人的生命徵象和液體平衡穩定，並同步通報感染控制單位掌握狀況。提醒家長若發現孩子持續高燒、活動力下降、反覆嘔吐無法進食或出現明顯無力等狀況，請勿自行硬撐，應儘速就醫評估，守住孩子的安全線。

部立台北醫院營養科主任李佩霓則表示，若出現急性腸胃炎症狀，應盡速就醫、補充水分與電解質，並保留剩食或診斷資料以利追蹤。即使是新鮮現作的料理，也可能存在看不見的污染，老人、幼童與免疫力低下者，應避免食用生蛋、未熟肉等高風險料理。

李佩霓說明，沙門氏菌常見於畜肉、禽肉及蛋類製品，義式餐廳常見的凱撒沙拉醬、提拉米蘇、溫泉蛋等，若涉及生蛋或半熟蛋處理，需要把原料與流程做到「可追溯、可控管」。民眾採買蛋品時，優先選擇洗選蛋或殺菌液蛋，並落實「三段式打蛋法」：獨立敲蛋、逐顆檢查、換碗調理，避免單顆受汙染的蛋污染整批食材。

很多人以為只要煮熟就安全，但病原菌常在備餐過程繞過加熱步驟。李佩霓建議，生熟食必須分開處理，砧板、刀具與容器宜採色標管理；生肉與生菜（如凱撒沙拉）備餐檯面應區隔、清潔、消毒，避免病原菌透過手部或環境媒介傳播。