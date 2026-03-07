新冠救命藥有「靜脈血栓」隱憂　醫：半年風險增近5倍要小心

▲倍拉維可降低新冠死亡，但研究發現服用者的靜脈血栓機率也會提高。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

在疫情期間，抗病毒藥倍拉維（Paxlovid）挽救許多患者性命，國內醫師卻發現隱憂。研究顯示，服用此藥後，6個月內的死亡風險約下降19%，救命效果顯著，但同期間發生靜脈血栓的可能性亦增加4.78倍，風險與效益並存；醫師說，感染者用藥康復後仍須規律活動，若出現下肢腫脹或呼吸困難，應儘速就醫。

依疾管署說明，口服藥倍拉維主要提供給具有重症高風險因子的新冠病人，例如氣喘、癌症、糖尿病等患者，但須審慎評估藥物交互作用及肝腎功能。

針對倍拉維使用，林口長庚醫院心臟內科主治醫師褚柏顯教授說，疫情最高峰已過，但據疾管署統計，新冠確診不僅從未歸零，去年中旬還明顯攀升，5月至8月全台累計有42萬人次就醫，故倍拉維於疫後仍持續開立，特別是住院且有重症風險的患者，只要符合適應症及給藥時機，經審慎評估後仍會使用。

褚柏顯提到，由於國際間欠缺服用倍拉維後的長時間追蹤資料，且染疫後凝血傾向往往會增加，故與團隊展開服藥者心血管健康研究，回溯2022年1月1日至2022年12月31日住院的新冠病人資料，共納入606名倍拉維使用者，並與1809名未使用者進行比較。

短期續命效果明確

結果顯示，使用倍拉維後，3個月全因死亡風險約下降25%，6個月則為19%，證實其有助於降低重症惡化及死亡機率，減少插管甚至葉克膜使用的情形，不過追蹤12個月後，發現存活狀況與未服藥者已無明顯差異，代表其存活效益主要集中於急性期和中期。

值得注意的是，研究也觀察到靜脈血栓栓塞的發生率在倍拉維組較高，6個月相對風險高4.78倍，12個月時仍有2.65倍。相關研究成果已發表於醫學期刊《Acta Cardiologica Sinica》。

針對研究發現，褚柏顯說明，這不等同於藥物直接導致血栓，而是反映這群住院患者本身的高風險體質；他解釋，研究的對象為住院病人，本身就屬於感染較嚴重，或合併多重慢性病的族群，且重症感染期間常見活動量下降，甚至臥床多時，若後續復健不足，半年至一年內出現血栓事件並不意外。

血栓可能和復健不足有關

此外，褚柏顯指出，多數患者在急性感染痊癒後即停止回診，6個月後若發生血栓栓塞，往往不會聯想到先前的感染及用藥史，這也是國際間較少看到長期相關性資料的重要原因，此研究可提醒醫界與民眾不宜只關切急性期，應注意感染、服藥後的長期風險。

褚柏顯提醒，民眾不應將染疫痊癒視為終點，除應逐步恢復活動量，更應重視感染後數月的身體變化，若出現胸悶、下肢腫脹或呼吸困難等症狀，應及早就醫評估，降低後續併發症風險。

▲國內最新研究證實倍拉維風險與效益並存。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）