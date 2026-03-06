ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

壓力一來就想吃？營養師教3招「急救法」　擋下暴食衝動

▲▼洋芋片,垃圾食物,零食,油炸。（圖／翻攝自pixabay）

▲壓力一大就想吃零食？不少人都有情緒性進食的困擾。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是壓力一大就忍不住打開零食櫃，一口接一口停不下來？對此，營養師張語希指出，壓力大時出現想暴飲暴食的衝動，其實不只是「意志力不夠」，背後往往與身體的生理機制有關，她也分享3招簡單的「急救法」，幫助在暴食衝動來臨前先踩煞車！

第一招：「物理佔位法」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張語希指出，當突然想大吃零食時，可以先喝一大杯氣泡水，或是奇亞籽水，讓胃部先有一些容量，大腦會接收到類似「已有飽足感」的訊號，進而降低繼續進食的慾望。

第二招：「生化訊號法」

張語希表示，適量補充蛋白質有助於穩定血糖與情緒，例如吃一顆水煮蛋，或喝一杯熱豆漿，往往比直接吃餅乾或甜食，更能幫助身體慢慢恢復穩定。

第三招：「感官轉移法」

張語希透露，有些時候想吃東西，其實並不是真的餓，而是壓力大、情緒需要出口，這時可以選擇咬口感清脆的小黃瓜、海苔，或嚼口香糖，讓嘴巴先有事情做，也有助於轉移注意力。

張語希也提到，許多人實際嘗試後發現，只要先做其中一項，大約10到15分鐘後，原本強烈的「非吃不可」衝動就會明顯減弱。她也提醒，重點並不是完全不能吃，而是避免在最失控、最情緒化的狀態下進食，當情緒與身體回到比較穩定的狀態，再決定要不要吃，也比較不容易過量。

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

關鍵字： 暴食 壓力 情緒飲食 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

壓力一來就想吃？營養師教3招「急救法」　擋下暴食衝動

停砍藥價3年遭批邏輯不通、凌駕法治　健保署：朝依法不調降研議

18歲女學生吃調經藥「胸痛肺栓塞」　醫：要注意血栓風險

傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了2周

醫美名醫吳紹琥遭控「抽脂害敗血性休克」　北市衛生局將約談

天天外食也能瘦！營養師曝「5技巧＋5地雷」

「別喝塑膠瓶裝水！」醫示警1年多吞9萬顆粒：進入血液恐致癌

藥價調查研議暫停3年　藥界喊「終於有喘息空間」

陳傑憲手指骨折「恐傷軟組織」　醫：癒合狀況影響未來表現

別只吃燙青菜！壞膽固醇降35%　「5大血管清道夫」營養師激推

讀者迴響

回到最上面