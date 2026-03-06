壓力一來就想吃？營養師教3招「急救法」　擋下暴食衝動

▲壓力一大就想吃零食？不少人都有情緒性進食的困擾。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

你是不是壓力一大就忍不住打開零食櫃，一口接一口停不下來？對此，營養師張語希指出，壓力大時出現想暴飲暴食的衝動，其實不只是「意志力不夠」，背後往往與身體的生理機制有關，她也分享3招簡單的「急救法」，幫助在暴食衝動來臨前先踩煞車！

第一招：「物理佔位法」

張語希指出，當突然想大吃零食時，可以先喝一大杯氣泡水，或是奇亞籽水，讓胃部先有一些容量，大腦會接收到類似「已有飽足感」的訊號，進而降低繼續進食的慾望。

第二招：「生化訊號法」

張語希表示，適量補充蛋白質有助於穩定血糖與情緒，例如吃一顆水煮蛋，或喝一杯熱豆漿，往往比直接吃餅乾或甜食，更能幫助身體慢慢恢復穩定。

第三招：「感官轉移法」

張語希透露，有些時候想吃東西，其實並不是真的餓，而是壓力大、情緒需要出口，這時可以選擇咬口感清脆的小黃瓜、海苔，或嚼口香糖，讓嘴巴先有事情做，也有助於轉移注意力。

張語希也提到，許多人實際嘗試後發現，只要先做其中一項，大約10到15分鐘後，原本強烈的「非吃不可」衝動就會明顯減弱。她也提醒，重點並不是完全不能吃，而是避免在最失控、最情緒化的狀態下進食，當情緒與身體回到比較穩定的狀態，再決定要不要吃，也比較不容易過量。