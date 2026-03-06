停砍藥價3年遭批邏輯不通、凌駕法治　健保署：朝依法不調降研議

▲健保署藥價調整將暫停實施3年，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統賴清德昨日裁示，為強化國家醫療體系供應安全與藥品韌性，現行藥價調查機制將研議暫停3年。醫界、藥界對此持正面看法，但民間團體批評此舉邏輯不通，更是凌駕法治政策，應該立刻停止。健保署今（6）日回應，後續會與食藥署合作盤點攸關藥物供應韌性項目，朝「依法不調降」來研議，也不排除修法可能。

健保署102年起實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。健保署上月底才公布114年度藥價調整結果，整體藥價砍36.15億元，總調整品項2343項，金額、項目都是歷來最少，新藥價4月1日起實施。

不過，賴清德昨日於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停3年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。且未來若藥價調查產生節省經費，將不回歸健保總體給付，優先投入支持國內學名藥生產。

醫改會直言，近年缺藥問題，主要源於疫情、戰爭、缺工或原料短缺等供應鏈衝擊，與藥價調整政策無關！且在未見檢討、改革結果，未取得社會共識之下，賴清德總統透過「健康台灣推動委員會」的一只裁示，直接凍結法定機制。理由是「盤點供應鏈」，但盤點供應鏈與藥價調查機制，根本是兩回事，邏輯不通。

醫改會批評，健保幫全國民眾在市場上購買醫療服務，難道不需要掌握市場價格？藥價調查是健保合理給付的基礎，若沒有藥價調查與調整機制，健保就像矇著眼睛買東西，民眾用血汗錢所納的保費無法得到保障。

台灣年輕病友協會則指出，藥物韌性與健保改革的核心，應是讓病友真正「有藥可用、用得到新藥、治療不中斷」，強調藥價制度應法治化，並且救命藥物必須優先保障，且健保決策必須回到科學性、一致性的品質標準，至於本土製藥產業發展應由經濟部專款投資，而非慷健保之慨。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，114年度健保藥價調整為去年度結果，已經過公告，將如期上路。至於後續，為配合國家藥物韌性整備計畫，行政院已挹注衛生福利部新台幣80.4億元，健保署會和食藥署盤點供應韌性項目。

依據《健保法》第46條規定「保險人（健保署）應依市場交易情形合理調整藥品價格。」黃育文說明，後續會研議朝向「依法不調降」進行研議，也不排除修法可能性。