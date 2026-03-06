ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

18歲女學生吃調經藥「胸痛肺栓塞」　醫：要注意血栓風險

▲▼ 荷爾蒙藥物 。（圖／耕莘醫院提供）

▲服用類荷爾蒙避孕藥要注意血栓風險 。（圖／耕莘醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名18歲女學生日前在清晨突然感覺胸口劇痛，並一路延伸到右肩，她本以為只是身體不適，拖到中午已疼痛難忍，這才趕到急診，竟發現是急性肺栓塞併肺性心臟病，經搶救才保住一命；醫師說，肺栓塞常與血栓形成有關，若有突發胸痛及呼吸困難等症狀，務必及早就醫。

耕莘醫院心臟外科主任陳建銘表示，此患者就醫時，經急診檢查確診後，因病況危急，立即收治並轉入外科加護病房，醫療團隊評估後，為病人施行超音波導管血栓溶解術，透過導管將溶栓藥物送至血栓位置，再利用超音波震動促進血栓分解，加速藥物作用，成功解除肺動脈阻塞，經治療後，患者生命徵象逐漸穩定，目前持續接受觀察及後續治療。

陳建銘指出，急性肺栓塞是血栓阻塞肺動脈造成的急重症，可能迅速影響心肺功能，嚴重時會導致呼吸衰竭甚至死亡；多數肺栓塞血栓源自下肢深部靜脈血栓，血塊隨血流進入肺部後造成阻塞，常見危險因子包括長時間久坐不動、手術或外傷、長期臥床、肥胖、吸菸、使用荷爾蒙藥物、懷孕及凝血功能異常等，多發生於年長等高風險族群，18歲患者相當少見。

對此個案，醫療團隊進一步追查病史後發現，該名女學生平時為調整月經周期，固定使用類荷爾蒙避孕藥，經評估血栓形成可能和這有關，也提醒年輕女性使用相關藥物應留意身體變化。

耕莘醫院婦產科主治醫師馮冠人表示，若女性本身有吸菸習慣，又同時使用含雌激素的口服避孕藥或調經藥物，可能增加血液凝固傾向，恐提高血栓形成機率，當血栓隨血流進入肺部並阻塞肺動脈，便可能造成肺栓塞；民眾若突然出現胸痛、呼吸困難、胸悶、心跳加快或不明原因暈眩等情形，應儘速就醫評估。

