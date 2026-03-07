拉肚子3個月！他初診就是末期肝癌　醫一照嘆「已經密密麻麻」

▲患者腹瀉3個月又暴瘦，竟已是肝癌末期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

身體出現不明原因的消瘦與腹瀉，千萬別以為只是小毛病！胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤近日分享一起令人遺憾的病例。一名男子因拉肚子3個月且體重掉了10公斤，加上自覺肚子脹、輕微水腫才就醫，原以為只是腸胃不適，沒想到醫師以超音波一掃，竟發現已是末期肝癌。

吳宗勤醫師在粉專提到，與該名患者是初次見面，卻被診斷出末期肝癌。患者自覺身體的變化「只是變瘦了10公斤、拉肚子3個月，有點水腫、肚子有點脹而已」，甚至曾被診斷為腸躁症。但醫師直言，出現上述症狀且伴隨體重減輕，診斷為腸躁症並不恰當。

更令人遺憾的是，醫師調閱雲端藥歷發現，該名患者過去僅有高血壓與高血脂的用藥紀錄，相關的檢驗檢查紀錄竟是一片空白。吳宗勤感嘆，即便早3個月發現，恐怕也無濟於事，因為超音波影像顯示肝臟已是「密密麻麻的一片」，甚至連肝門靜脈都已經被塞住了。

「這是可以預防的憾事！」吳宗勤藉此案例呼籲，所有B型肝炎帶原者及其家屬，務必多多照顧自己並觀察家人的健康狀況。

國軍花蓮總醫院腸胃內科兼任主治醫師戎伯岩指出，慢性B、C型肝炎患者是肝癌的好發族群，酒精、黃麴毒素、部分化學物質，也是誘發肝癌發生的危險因子。肝臟是沉默的器官，沒有痛覺神經，等到身體功能開始異常而準備就醫時，可能已經進入肝病三部曲：「肝炎、肝硬化、肝癌」。

另外，義大醫院胃腸肝膽科主治醫師曾政豪也提醒，若本身患有慢性B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等疾病，務必就醫治療、定期抽血檢驗腫瘤指數、肝指數，並且接受超音波篩檢，避免演變為肝癌。