下體驚見「白色不明物」！醫一抓是陰蝨在動　男傻問1句全場噴笑

▲男子下體有陰蝨在爬，卻意外引爆「諧音誤會」，網友笑翻。（示意圖／廖奕安醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名男子日前因發現私密處出現「不明白色物體」，嚇得他趕緊向泌尿科醫師廖奕安求救。沒想到，經過醫師診察後發現那竟然是活生生的陰蝨，正當醫師詢問病況時，男子超傻萌問1句話「是用飼料養嗎？」讓醫師哭笑不得，該篇文章也引發大批網友熱議。

忠孝喜月泌尿診所院長廖奕安近日在社群平台Threads上分享這起案例，當時男子焦慮地表示，陰毛處出現白白的東西。醫師隨即替他檢查，並指著該物體直言：「這個是陰蝨喔。你看，牠會動。」患者聽完當場驚呼：「是喔！」

接著，廖奕安為了確認症狀追問一句：「會癢嗎？」沒想到男子臉上露出極度疑惑的表情，尷尬地反問醫師：「ㄜ…是用飼料養嗎？」這段關於「癢」與「養」的諧音誤會，讓醫師聽了也差點反應不過來，原來患者把身體的不適感，聽成是在詢問如何「飼養」這群小生物。

廖奕安也隨文補充說明，「陰蝨」其實是性傳染病的一種，雖然患者問到飼料，但其實牠們的飼料就是人血。陰蝨通常在晚上出來活動，而牠們在吸血後拉出來的排泄物，正是造成皮膚奇癢無比的元兇。

廖奕安曾發文衛教指出，陰蝨是一種極小的寄生蟲，大約只有1mm左右，因此很難被發掘，透過性接觸或手部接觸，容易寄生在毛髮茂密的地方，恥骨陰部的陰毛就是牠們最喜歡的地方，而肛門、大腿或腋毛也都有可能，一旦被叮咬後，患者會出現嚴重的搔癢感以及皮膚出現紅色斑點。

提及治療與預防方法，廖奕安說明，患部必須將陰毛、肛門或大腿等處的毛髮全部刮除乾淨，最大程度減少蟲卵附著。至於個人衣物及床單寢具，也要以50°C以上的高溫清潔，才能有效殺死陰蝨及蟲卵。