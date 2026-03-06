ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

嫩妹喊拇指痛！滑手機「這2部位」最易中鏢　醫示警了

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妹子滑手機滑到「手機指」找上門，醫師一按她痛到尖叫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也是手機不離身的低頭族嗎？一名年輕妹子日前眉頭微皺、指著大拇指向醫師求救：「我的手這邊好痛…」沒想到醫師僅是評估後輕輕按壓了幾個特定位置，女子當場痛得花容失色。收治個案的復健科醫師李炎諭指出，常滑手機導致的「手機指」是文明病，其中有2個部位最容易受傷中鏢，若不即時改變習慣，疼痛恐蔓延至手腕甚至手肘。

李炎諭醫師在粉專分享這起診間案例，經詳細檢查後確認女子為肌腱發炎。一問之下才發現，原來她最近因為太忙，「滑手機滑得有點兇」。醫師笑著安慰，這其實是現代常見的文明病，又被稱為「手機指」，主要是因為長時間滑動螢幕，或是以特定的手勢撐著手機，進而導致手指肌腱發炎與關節勞損。

李炎諭點出，在日常使用習慣中，有2個部位最容易中鏢：

1. 大拇指：因為過度點擊與滑動，容易引發類似「媽媽手」或「板機指」的症狀。

2. 小指：許多人習慣以小指長時間在底部支撐手機重量，容易導致勞損。

「手機指」有哪些警訊？李炎諭指出，常見症狀包含手指局部的痠痛、僵硬腫脹，甚至在活動時會出現卡頓感與無力感，嚴重者疼痛感範圍甚至會蔓延到手腕與手肘。

要現代人完全不滑手機不太可能，對此，李炎諭也傳授「3招預防自救法」，關鍵在於改變習慣。首先，定時休息是關鍵，建議每使用30分鐘就放下手機休息；平時多做手背與手指的伸展與按摩。此外，善用手機支架，避免單一手指長時間過度負荷。醫師提醒，如果手指持續感到不舒服，建議趕快到門診檢查，很可能肌腱或關節已經發炎，千萬別硬撐。

