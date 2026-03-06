ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

天天外食也能瘦！營養師曝「5技巧＋5地雷」

▲▼食安問題嚴重，外食族十大地雷你中標了嗎？（圖／翻攝自Pixabay）

▲外食族該怎麼吃才能兼顧減脂與健康？（示意圖／Pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

「工作太忙只能吃外食」、「已經吃不多了，體重卻還是不動」是不少上班族減肥時常見的困擾。對此，營養師珊珊表示，外食其實並不是減脂的大敵，關鍵在於怎麼挑選與搭配，她也整理出外食族「5個外食技巧」與「5個外食地雷」，外食族趕快筆記下來！

外食5技巧

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 控油減醣

油脂過多往往是熱量超標的主要原因，因此建議選擇烹調用油較少、碳水適量的餐點，例如小碗雞肉飯、陽春湯麵、餛飩或水餃等。

2. 必點蔬菜

燙青菜或生菜沙拉是較好的選擇，能增加膳食纖維與飽足感，但炒青菜可能同時吃進較多油脂。

3. 補充優質蛋白質

可優先選擇豆干、豆皮等植物性蛋白質，再搭配適量肉類，有助於維持肌肉量與代謝。

4. 調整進食順序

珊珊建議，先吃蛋白質與蔬菜，再吃澱粉類食物，有助於穩定餐後血糖，也比較不容易過量。

5. 餐後稍微活動

吃完飯後不要立刻躺下或久坐，稍微走動或活動一下，有助於消化，也能幫助血糖回穩。

外食5地雷

1. 炒飯、炒麵

典型的高油、高碳水組合，一份下肚熱量容易爆表，營養比例也較不均衡。

2. 麵線、羹湯

珊珊指出，因為加入勾芡粉，整體熱量通常比清湯類料理高出不少。

3. 沙拉醬

千島醬、凱薩醬等熱量偏高，如果要吃生菜沙拉，建議改選日式和風醬。

4. 滷汁、肉燥

燙青菜、小菜或雞肉飯常會淋上滷汁或肉燥增加風味，但這些往往是容易忽略的隱藏熱量來源。

5. 高熱量調味料

辣油、沙茶醬、奶油、花生醬或麻醬麵的醬汁熱量都相當高，點餐時要特別留意。

【嚇死寶寶了】豬豬被鹿耳門煙火嚇到！被抱緊緊幫捂耳

關鍵字： 外食族 減醣 營養師 減肥 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

醫美名醫吳紹琥遭控「抽脂害敗血性休克」　北市衛生局將約談

天天外食也能瘦！營養師曝「5技巧＋5地雷」

「別喝塑膠瓶裝水！」醫示警1年多吞9萬顆粒：進入血液恐致癌

藥價調查研議暫停3年　藥界喊「終於有喘息空間」

陳傑憲手指骨折「恐傷軟組織」　醫：癒合狀況影響未來表現

別只吃燙青菜！壞膽固醇降35%　「5大血管清道夫」營養師激推

健保放寬大腸與頭頸癌標靶給付　2900人受惠「每年最多省116萬」

中榮心臟手術嘉惠病患　健保給付百萬減輕患者負擔

胃痛反覆發作竟然是「飽痛」？　醫師：她確診為急性膽囊炎

愛愛總被拒絕？　正妹醫曝「性慾5開關」：幫扛一半她更想要

讀者迴響

回到最上面