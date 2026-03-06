藥價調查研議暫停3年　藥界喊「終於有喘息空間」

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員會第7次委員會議」。（圖／總統府提供）

記者洪巧藍／台北報導

總統賴清德昨日表示，為強化國家醫療體系供應安全與藥品韌性，現行藥價調查機制將研議暫停3年。對此，藥界相當開心，認為終於有喘息空間。藥師公會榮譽理事長黃金舜指出，雖然藥價今年砍36.15億為歷年最低，但基本上藥界仍哀鴻遍野，加上缺藥情況嚴重，政府應好好考慮對於藥品發展是否友善。

賴清德昨日於健康台灣推動委員會後裁示，現行藥價調查機制將研議暫停3年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。另外，未來若進行藥價調查而產生節省的經費，不應再回歸健保總體給付，而應優先投入支持國內學名藥的生產發展，以提升台灣藥品自主能力。

中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜受訪時表示，昨日會議主題為「國家藥品韌性」，他是會中唯一藥界代表，也直接向總統及健康委員會表達，今年砍藥價砍了36.15億，雖是「歷年來最低」，但藥界仍哀鴻遍野。

黃金舜說，縱使健保署表示若不符成本可以申訴，「但就像是我賣一碗牛肉麵，需要把牛肉、蔥、麵條、大骨湯等成本一一分析透徹，政府才同意給予微薄利潤，業者基本上都不想走這條路。」更重要的是，每年所有物價都在逐步上升，唯獨逐年在砍藥價，對整個藥品發展不友善。

對於藥價調查研議暫停3年，黃金舜指出，許多藥界朋友看到消息非常開心，認為藥界終於有喘息空間，他也相信包含醫院、診所、社區藥局及代理商、藥品製造商等3年內供應狀態，應不會有斷藥問題。

不過，是否在這3年藉由暫停藥價調查，就可強化台灣學名藥發展。黃金舜認為，先前逐年砍藥價，導致這個行業只求勉強活下來，哪有能力研發學名藥、專利藥，現在有喘息空間，除了活下來，會有更多的餘力來做藥品研發，效應應該是正面的。