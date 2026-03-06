「別喝塑膠瓶裝水！」醫示警1年多吞9萬顆粒：進入血液恐致癌

▲江守山醫師發文示警「不要喝塑膠瓶裝水」。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

口渴了隨手買瓶水，這看似平常的舉動可能把大量塑膠微粒喝下肚！腎臟科醫師江守山近日呼籲民眾「不要喝塑膠瓶裝水」。他引用國外研究指出，相較於飲用自來水的人，經常飲用塑膠瓶裝水的人，一年後體內竟然會額外含有高達9萬個微塑膠顆粒，長期累積恐對人體造成多重健康威脅，導致慢性發炎、甚至誘發癌症。

一年多吞9萬顆微塑膠！入侵血液全身器官都遭殃

江守山醫師在粉專發文提到，根據加拿大康考迪亞大學研究人員在回顧140多篇科學文章後發現，一般人平均每年約攝取3.9萬～5.2萬個微塑膠顆粒。然而，瓶裝水使用者每年攝入的微塑膠顆粒數量多得多。他解釋，原因在於水瓶通常使用低等級塑料，每次被拿取、暴露在陽光下或溫度變化時，都會脫落微小的塑膠碎片。

微塑膠進入人體後不只是「路過」而已。江守山指出，先前研究已證實，許多塑膠中所含有的鄰苯二甲酸酯會擾亂人體荷爾蒙水平。此外，其他研究也顯示，微塑膠能穿過生物屏障進入血液循環，並到達各個重要器官。醫師提醒，微塑膠入侵體內後，恐導致慢性發炎、氧化壓力、腸道菌叢改變，甚至引發生殖問題、神經損傷以及各種癌症。

癌細胞藏3.4倍塑膠微粒！醫籲：環保杯最保險

肝膽腸胃科醫師錢政弘曾警告，近幾年的研究發現在大腸癌細胞裡可找到塑膠微粒，其數目是正常大腸組織的3.4倍，這些塑膠微粒甚至會隨著癌細胞增生，並轉移至遠處器官。錢政弘說：「所以說塑膠微粒就算不是造成大腸癌的元凶，應該也是幫凶！」

事實上，美國《國家科學院學報》曾發布最新研究指出，科學家透過最新研發的技術，在熱門品牌瓶裝水中偵測到平均每公升水中含有24萬個可檢測出的塑膠微粒，相較於先前估計的高出10～100倍。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海受訪時曾說明，塑膠微粒是須關注的議題，對於環保或健康醫學都相當重要；不過，其對於人體的研究仍有限，因此無法直接歸納對於人類是否會有風險。但站在環保角度，他仍建議使用環保杯，因為寶特瓶使用完就丟，對於環境也會造成影響。