陳傑憲手指骨折「恐傷軟組織」　醫：癒合狀況影響未來表現

世界棒球經典賽（WBC）期間，中華隊隊長陳傑憲遭觸身球擊中手指，檢查後確認遠端指骨骨折，也引發球迷關注是否會影響未來職業生涯；醫師說，運動員骨裂不是小事，手指骨折也往往不只是骨頭受損，周邊軟組織亦常同時有挫傷、腫脹，運動功能可否完全恢復，除骨折癒合外，軟組織修復狀況更為關鍵。

台灣運動醫學會前理事長、長庚醫院骨科主治醫師葉文凌教授說，人體骨骼肌肉系統由骨骼、關節、肌肉、肌腱及結締組織構成，外層再由皮膚包覆，當外力撞擊手指，力量會依序經過皮膚、軟組織後傳遞至骨頭，故骨折出現時，周邊組織多半也會受到不同程度的挫傷，而骨折傷勢雖明顯，但影響長期活動功能往往是軟組織受損後的恢復情形。

葉文凌指出，軟組織挫傷常見腫脹，接著可能形成疤痕組織，而這些組織在癒合過程中，未必會依照原本受力方向排列，可能造成關節外觀改變、活動度下降，此對一般人影響也許有限，但對職業運動員來說，關節活動受限或本體感覺改變，都可能波及運動表現。

以棒球員為例，手指受傷後，不論是戴手套接球、投球或打擊，都可能因關節活動度下降或感覺改變而出現差異，特別是職業球員依賴的「球感」往往需要多年訓練才能建立，一旦手部功能、感覺下降，百分之百恢復到原本狀態並不容易，因此軟組織的復原、復健相當重要。

針對治療，葉文凌說，受傷初期需立即冰敷以減少腫脹，但仍須搭配其他處置，一般經固定骨折後，醫療團隊會逐步增加關節活動度，並透過復健、貼紮等方式協助恢復功能，約在第3周可逐漸加入力量訓練，待骨折癒合，再循序恢復關節活動度與力量，完整復健後，多數功能可恢復約8至9成。

葉文凌指出，治療運動員手部挫傷及骨折難度較高，因為必須兼顧外觀、功能及力量恢復，像陳傑憲這類需要精細手部控制的職業球員，要逐步找回原有的運動表現，後續的復健與功能重建將格外重要。