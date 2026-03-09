視力剩0.1！32歲男「眼球慘變雪花白」　醫見血糖飆400：被侵蝕了

▲患者因高血糖加速水晶體病變，雙眼視力僅剩0.1。（圖／徐浩恩醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

高血糖，會侵蝕全身上下幾乎所有的器官和血管！一名32歲男子日前因視力模糊求診，檢查發現其視力竟僅剩0.1，且眼球中央佈滿「雪花白」的白內障，狀況極其嚴重。收治個案的眼科醫師徐浩恩細問之下才發現，患者患有糖尿病多年，血糖常飆升到300～400mg/dL，是正常人的好幾倍，導致水晶體迅速變質老化，白內障竟提早數十年找上門。

白內障不再是老人的專利！豐原大學眼科執行院長徐浩恩在粉專分享這起驚險的手術案例，他感嘆白內障原本是60歲後才會遇到的問題，但現在40、50歲以下的年輕型個案越來越常見。他指出，台灣人年紀輕輕就罹患白內障有2大主因：分別是「1000度以上的超高度近視」以及「嚴重糖尿病」。

徐浩恩接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，健康人原本的水晶體是透明的，但隨著年紀老化或疾病因素使其混濁、整個變霧。而白內障手術靠的是抽吸囊袋中混濁變質的水晶體，並放入新的人工水晶體來取代，才能看得見。他比喻：「就跟拔掉蛀牙不會自己再長出牙齒，要裝假牙，是一樣的道理。」

▲手術後患者視力恢復。

「血糖太高，會導致原本透明的水晶體變質、迅速老化。」徐浩恩解釋，該名病友因血糖控制不佳，白內障嚴重到體積異常膨脹，手術過程中甚至一度發生意外。他回憶，手術一開始囊袋就「啪」的一下忽然裂成兩半，「這是所有手術醫師的惡夢...很可怕！」

為什麼白內障不能「放太熟」才手術？徐浩恩警告，過熟的白內障會變得很硬且體積龐大，就像過度膨脹的氣球，容易在術中囊袋意外裂開。所幸該患者因年輕，囊袋結構尚有韌性，且高血糖引起的白內障質地算鬆軟，最終才驚險完成手術並放置人工水晶體，術後1個月視力恢復尚可。

徐浩恩提醒，「白內障越嚴重，會大大提高手術難度、增加術中意外風險」，且術後傷口會更腫脹、恢復期更久。他藉此勸誡，高血糖會侵蝕全身器官、血管及神經系統，若不控制好血糖，未來視力恐因糖尿病視網膜病變再度惡化，民眾千萬不可掉以輕心。